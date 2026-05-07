VID объяснил, каким образом можно увеличить себе зарплату, получаемую "на руки"

В приложении можно сфотографировать и отправить в Систему электронного декларирования VID (EDS) документы об оправданных расходах. Не все лечебные учреждения в полной мере предлагают электронные квитанции, при этом смарт-устройства используются каждый день. MANS VID предлагает простое решение — как копить чеки в течение всего года, фотографируя их сразу после визита к врачу и отправляя в EDS. Это значительно упрощает процесс подачи годовой декларации о доходах, поскольку чеки за медицинские или образовательные услуги, пересланные с помощью приложения, автоматически добавляются к соответствующей годовой декларации о доходах.