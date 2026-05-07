VID объяснил, каким образом можно увеличить себе зарплату, получаемую "на руки"
Как сообщает Служба государственных доходов (Valsts ieņēmumu dienests - VID), мобильное приложение Mans VID позволяет удобно и безопасно, прямо с личного смарт-устройства, работать со своей зарплатной налоговой книжкой.
Зарплатная налоговая книжка является одной из самых популярных электронных услуг VID. Ею пользуется большинство работающих. Mans VID дает пользователю возможность быстро отметить все положенные налоговые льготы и указать, к доходам на каком рабочем месте он выбирает их применять. В приложении можно просто добавить или удалить находящихся на иждивении лиц — детей или супругов.
MANS VID можно бесплатно скачать в Google Play и App Store. Оно доступно на смарт-устройствах начиная с версии Android 12 и iOS 16. В приложение можно войти с помощью Smart-ID, безопасной электронной подписи (eParaksts mobile и eID Scan) и аутентификации через определенные интернет-банки. До 6 мая 2026 года приложение MANS VID уже установили пользователи 35 167 устройств iOS и 36 993 устройств Android.
Преимущества, которые дает зарплатная налоговая книжка
Отметив в своей налоговой книжке рабочее место, вы можете получать большую зарплату «на руки»:
- применяется месячный необлагаемый минимум 550 евро, что позволяет получать в месяц до 140,25 евро больше.
- можно применять дополнительные льготы: за каждого иждивенца — 250 евро в месяц (до 63,75 евро больше); для лиц с инвалидностью, политически репрессированных или участников движения национального сопротивления — 120–154 евро в месяц (30,60–39,27 евро больше).
Как работающим пенсионерам выбрать разделенный необлагаемый минимум
Если налоговая книжка по зарплате не подана по месту работы, то работающему пенсионеру необлагаемый минимум — 1000 евро в месяц — автоматически применяет Государственное агентство социального страхования (VSAA) к пенсии. Если зарплата больше пенсии и/или пенсия меньше 1000 евро, можно выбрать применение необлагаемого минимума раздельно — 500 евро к пенсии и 500 евро к зарплате.
Чтобы необлагаемый минимум был разделен, работающему пенсионеру в своей налоговой книжке по зарплате нужно отметить рабочее место, где он работает, и нажать «Подать».
Другие услуги приложения
В приложении можно сфотографировать и отправить в Систему электронного декларирования VID (EDS) документы об оправданных расходах. Не все лечебные учреждения в полной мере предлагают электронные квитанции, при этом смарт-устройства используются каждый день. MANS VID предлагает простое решение — как копить чеки в течение всего года, фотографируя их сразу после визита к врачу и отправляя в EDS. Это значительно упрощает процесс подачи годовой декларации о доходах, поскольку чеки за медицинские или образовательные услуги, пересланные с помощью приложения, автоматически добавляются к соответствующей годовой декларации о доходах.
"Постепенно в приложение будут включены и другие популярные услуги VID, чтобы жители могли управлять своими налоговыми обязательствами в одном месте и более удобным для себя способом", - отмечает VID.