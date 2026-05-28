Над полями Латвии поднимут дроны: Служба поддержки села начинает проверки
Как сообщает Служба поддержки села (Lauku atbalsta dienests), в 2026 году при обследовании сельскохозяйственных земель и контроле их качества будут использоваться дроны.
Цель проверок — определить ухоженные и заброшенные земли, а также проверить соответствие спутниковых данных, или мониторинга, фактической ситуации на местности.
Мониторинг — это регулярное и систематическое наблюдение за сельскохозяйственными землями и сельскохозяйственной деятельностью с использованием спутниковых данных. Служба все шире применяет геопространственные решения и спутниковые снимки для контроля площадей и уточнения данных, однако не во всех случаях необходимую информацию можно получить только дистанционно.
«Использование дронов позволяет точнее и оперативнее оценивать ситуацию на местности. Одновременно это помогает обеспечить более объективный подход при оценке всех хозяйств», — отмечает директор департамента контроля Службы поддержки села Анита Бордане.
Во время обследования одновременно проверяются несколько соседних земельных участков и полей, поэтому хозяйства индивидуально о таких проверках не информируются.
Служба подчеркивает, что эти проверки проводят только ее сотрудники — представители иностранных учреждений или частных компаний в обследованиях не участвуют.