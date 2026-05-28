В Риге объявлено желтое предупреждение: порывы ветра могут достигать 20 м/с
После мощных порывов в среду погода в Латвии снова будет неспокойной: в четверг синоптики прогнозируют сильный северо-западный ветер, кратковременные дожди, местами грозы и град. В Риге порывы могут достигать 20 м/с, а днем будет действовать желтое предупреждение.
На большей части территории страны скорость ветра в порывах составит 14-19 м/с. День будет в основном солнечным, на востоке - более облачным. Во многих местах пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы и град.
Максимальная температура воздуха составит +12...+16 градусов.
В Риге возможен кратковременный дождь, а порывы северо-западного ветра усилятся до 20 м/с. С середины дня до вечера в столице будет действовать объявленное метеорологами предупреждение желтого уровня о сильном ветре. Температура воздуха в Риге не превысит +14 градусов.
По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в среду самые сильные порывы ветра были зафиксированы в центре Риги - 22 м/с. В Дагде и Салдусе дул ветер скоростью 20 м/с, в Даугавгриве, Приекули и Резекне - 19 м/с.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что сильный ветер в среду принес десятки вызовов спасателям по всей Латвии: деревья падали на дороги, автомобили и дома, а больше всего сообщений о последствиях непогоды поступило из Риги и Рижского региона.