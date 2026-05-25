Кому достанутся ваши пенсионные накопления? Главная ошибка большинства латвийцев
Накопления второго пенсионного уровня уже несколько лет можно передавать по наследству. Но заявление о распоряжении накопленным капиталом в случае смерти до достижения пенсионного возраста подали только 43% участников пенсионной системы. Об этом сообщают эксперты Luminor.
Кто что выбрал
До апреля этого года в государственной фондированной пенсионной схеме, или втором пенсионном уровне, было 1,31 миллиона участников. Из них 562,4 тысячи, или 43%, подали заявление о распоряжении накопленным капиталом второго пенсионного уровня в случае смерти участника до достижения пенсионного возраста.
Большинство — 82% из тех, кто сделал свой выбор, — указали, что хотят передать накопленный капитал по наследству в порядке, установленном Гражданским законом. Еще 16% выбрали присоединение капитала к государственной фондированной пенсии конкретно указанного лица, и только 1% — перечисление средств в специальный бюджет государственных пенсий.
Если не доживу
С 2020 года каждый участник второго пенсионного уровня может определить, как будет использован его накопленный капитал, если он не доживет до пенсионного возраста.
Человек может выбрать передачу накоплений по наследству в порядке, установленном Гражданским законом. В таком случае наследники смогут получить накопления второго пенсионного уровня в соответствии с общей процедурой наследования. Информацию о накопленном капитале можно получить у присяжного нотариуса при открытии наследственного дела либо обратившись в VSAA. После оформления всех необходимых формальностей эту сумму можно получить переводом на банковский счет.
Также участник может выбрать присоединение накопленного капитала к капиталу второго пенсионного уровня конкретного человека. Этот человек не обязан быть родственником, однако следует учитывать, что на тот момент он должен быть участником второго пенсионного уровня. Если это не так, накопления наследуются в порядке, установленном Гражданским законом. В отличие от обычного наследования, в таком случае накопленный капитал нельзя получить сразу — воспользоваться им можно будет только после достижения соответствующим человеком пенсионного возраста.
Третья возможность — оставить накопления в государственном бюджете. Важно помнить, что даже если человек не указал свой выбор, накопленный капитал второго пенсионного уровня будет перечислен в государственный бюджет.
