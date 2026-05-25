Кактиньш: "коалиционные игры" интересны только самим политикам - людей от них уже начинает тошнить
Социолог Арнис Кактиньш предупреждает: у общества нарастает раздражение и усталость от политики и политиков. Скандалы, бесконечные коалиционные игры и публичные разборки могут привести к неожиданному эффекту — люди просто перестанут ходить на выборы.
В эфире программе «Kārtības rullis» на TV24 директор центра исследований рынка и общественного мнения SKDS Арнис Кактиньш заявил, что большая часть жителей Латвии уже устала от политических "игрищ" и постепенно начинает испытывать к ним отвращение.
«Если вся эта “пьеса” продолжится — а очень возможно, что она будет продолжаться вплоть до самих выборов, — то что это будет означать для выборов? Возможно, многие просто не пойдут голосовать, потому что им все это уже станет противно до отвращения», — заявил Кактиньш.
По его словам, данные опросов SKDS показывают: людей в первую очередь волнуют совершенно другие проблемы, а не коалиционные интриги и отношения между партиями. «Когда мы задаем классический вопрос — какие три проблемы в стране нужно решать в первую очередь, — люди, как правило, не говорят о том, какая коалиция лучше или хуже, какие между партиями отношения и все то, что сейчас активно раскручивается в политическом пространстве», — отметил эксперт.
Кактиньш убежден, что подобная политическая повестка в основном интересна самим политикам и части экспертного сообщества. «Политикам это нравится. Это та среда, где они чувствуют себя как рыба в воде. Они могут проводить свои “красные линии”, обсуждать, с кем будут работать, а с кем — нет. И экспертное сообщество тоже в это втянулось», — сказал глава SKDS.
При этом, по мнению социолога, большинству общества подобные политические спектакли совершенно неинтересны.
«Есть определенная часть людей, которые следят за политикой как за сериалом — конечно, им интересно: кто с кем, что произошло, какие интриги. Но я думаю, что для большей части общества все это вызывает раздражение и внутреннее отторжение», — считает он.
Кактиньш отметил, что постоянные скандалы и публичные политические конфликты могут привести к опасному эффекту — снижению явки на выборах.
«В какой-то момент у людей просто наступает чувство отвращения. Они не идут на выборы. И это как раз то, к чему я хотел подвести», — подчеркнул эксперт.
По его словам, в таком сценарии парламент все равно будет избран, однако его состав определит значительно меньшая часть общества. «Конечно, Сейм все равно изберут. Те, кто придут и проголосуют, и определят победителей и проигравших. Но очень трудно предсказать, чем все это в итоге закончится», — резюмировал Арнис Кактиньш.