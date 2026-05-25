ФОТО: гости на премьере спектакля Артурса Дициса "Турист" в Аркаде Театра Чехова

Гости на премьере спектакля "Турист"
23 мая в Аркаде Театра Чехова Чехова состоялась премьера нового спектакля Артурса Дициса «Турист» — личной, ироничной и в то же время очень человечной истории о путешествиях, встречах и попытке понять себя и окружающий мир.
В основу пьесы и спектакля легли впечатления автора от поездки в Киев и рефлексия на тему контрастов между реальностью Украины, на которую накладывает свой отпечаток война, и кризисом в его личной жизни. Эти впечатления переросли в живые диалоги, абсурдные ситуации, юмор, щемящее сочувствие и неожиданно откровенные размышления о человеческой природе.
В спектакле актеры делятся личными чувствами и ситуациями, возникшими в связи с этой поездкой, — от комичных и абсурдных до сложных и некомфортных — таких, о которых обычно вслух не говорят.
Спектакль «Турист» задает простой, но неудобный вопрос: знаем ли мы вообще, кто мы? Местные жители в пространстве собственной жизни? Прохожие? Наблюдатели? Или просто туристы в мирах друг друга? И всё же в фокусе спектакля главным образом люди — их способность шутить, флиртовать, злиться, мечтать и сохранять жизнерадостность, даже когда кажется, что для этого нет никаких оснований.
Артурс Дицис рассказывает о личном измерении спектакля: «Когда я поехал в Киев, у меня был кризис в личной жизни — так совпало, что я решил поехать в Украину именно тогда. И каким-то странным образом пребывание там, в Украине, стерло мой кризис на тот момент. Было такое ощущение, что кризиса словно бы и нет. И внезапно, встречаясь с жизнерадостными людьми, которые, вопреки войне, умудряются сохранять оптимизм, у меня тоже появилось чувство, что мне вообще не на что жаловаться. Хотя я уже понимаю, что мои проблемы никуда не денутся, — когда я вернусь домой, они опять будут. И тогда — можно ли мне будет их ощущать или нет, посмею ли я? И так мы все в данный момент не понимаем, что делать, как реагировать, когда каждый день сталкиваемся с новостями о том, что снова случилось что-то плохое, что люди гибнут. Что нам с этим делать? Отменяют ли эти события нашу личную жизнь? Смеем ли мы жить? Может, как раз наоборот — не «смеем ли», а, может, нам как раз-таки надо жить гораздо активнее, гораздо ярче. Потому что, будем честны, мы тоже не знаем, какой день может оказаться для нас последним».
В спектакле заняты: Артурс Дицис, Анастасия Лёвина.
Творческая команда под руководством драматурга и режиссера Артурса Дициса: художник по костюмам и сценограф — Хуго Берзиньш, режиссер по движению — Лиене Грава, художник по свету — Максим Устимов, музыкальное оформление – Эвилена Протекторе, видеохудожник – Антонс Георгс Граудс, переводчик – Лина Овчинникова, помощник режиссера — Кристина Толмаджева.
Спектакль — на латышском и русском языках, с титрами на русском и латышском.
Возрастное ограничение: 14+.
