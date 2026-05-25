ФОТО: гости на премьере спектакля Артурса Дициса "Турист" в Аркаде Театра Чехова

Артурс Дицис рассказывает о личном измерении спектакля: «Когда я поехал в Киев, у меня был кризис в личной жизни — так совпало, что я решил поехать в Украину именно тогда. И каким-то странным образом пребывание там, в Украине, стерло мой кризис на тот момент. Было такое ощущение, что кризиса словно бы и нет. И внезапно, встречаясь с жизнерадостными людьми, которые, вопреки войне, умудряются сохранять оптимизм, у меня тоже появилось чувство, что мне вообще не на что жаловаться. Хотя я уже понимаю, что мои проблемы никуда не денутся, — когда я вернусь домой, они опять будут. И тогда — можно ли мне будет их ощущать или нет, посмею ли я? И так мы все в данный момент не понимаем, что делать, как реагировать, когда каждый день сталкиваемся с новостями о том, что снова случилось что-то плохое, что люди гибнут. Что нам с этим делать? Отменяют ли эти события нашу личную жизнь? Смеем ли мы жить? Может, как раз наоборот — не «смеем ли», а, может, нам как раз-таки надо жить гораздо активнее, гораздо ярче. Потому что, будем честны, мы тоже не знаем, какой день может оказаться для нас последним».