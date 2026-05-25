Ночная погоня в Вецмилгрависе: водитель BMW сбежала в лес и попыталась распылить газ в лицо полицейскому
18 мая вскоре после полуночи сотрудники Центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции заметили на камерах в Вецмилгрависе автомобиль BMW, возле которого собрались несколько человек, предположительно в состоянии алкогольного опьянения. Через некоторое время машина начала движение, и к месту происшествия сразу направили ближайший полицейский экипаж.
Прибыв по указанному адресу, сотрудники полиции перекрыли дорогу служебным автомобилем, чтобы ограничить дальнейшее движение BMW. Однако водитель проигнорировала это препятствие и несколько требований правоохранителей остановиться, продолжила ехать по пешеходному тротуару, а затем скрылась в лесу.
Через короткое время женщину удалось догнать. Оказывая сопротивление полицейскому, она достала из кармана одежды перцовый баллончик и попыталась распылить его содержимое в лицо сотруднику муниципальной полиции. После неудачной попытки использовать баллончик полицейский отобрал его у женщины и задержал ее.
Позже правоохранители заметили, что у задержанной слезятся глаза и ей трудно дышать. Это указывало на то, что она, возможно, сама подвергла себя воздействию перцового газа.
С учетом произошедшего на место вызвали бригаду Службы неотложной медицинской помощи и экипаж Государственной полиции, который перенял дальнейшие процессуальные действия.