Алло, вам звонит Илон Маск! В Эстонии мошенники вышли на новый уровень наглости

12 июня было возбуждено дело по факту мошенничества, в рамках которого пока не установленное лицо выманило у потерпевшего более 26 000 евро. По предварительным данным, преступник выдавал себя за Илона Маска и общался с потерпевшим через Google Chat, WhatsApp, Telegram и почтовый сервис hotmail.com, предлагая ему возможности для инвестиций, сообщила Ляэнеская префектура.