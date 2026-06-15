Алло, вам звонит Илон Маск! В Эстонии мошенники вышли на новый уровень наглости
На прошлой неделе стало известно, что Илон Маск официально стал первым в мире триллионером. И несмотря на это, один житель Эстонии поверил, что такой человек позвонил ему лично, чтобы убедить инвестировать деньги.
Ранее сообщалось, что основатель и генеральный директор SpaceX Илон Маск официально достиг статуса первого в истории обладателя состояния свыше одного триллиона долларов. Это случилось сразу после официального старта торгов акциями аэрокосмической компании на бирже Nasdaq. Цена акций на старте составила 150 долларов за штуку — на 11% больше, чем стоимость бумаг в рамках IPO (135 долларов).
В то же время в Рапламаа (один из 15 официальных уездов Эстонии, расположенный в западной части страны) интернет-мошенники тоже вышли на новый уровень: они убедили жертву, что самый богатый человек в мире Илон Маск рещил пообщаться с ней лично.
12 июня было возбуждено дело по факту мошенничества, в рамках которого пока не установленное лицо выманило у потерпевшего более 26 000 евро. По предварительным данным, преступник выдавал себя за Илона Маска и общался с потерпевшим через Google Chat, WhatsApp, Telegram и почтовый сервис hotmail.com, предлагая ему возможности для инвестиций, сообщила Ляэнеская префектура.
Впоследствии у потерпевшего потребовали совершить новые платежи для возврата якобы потерянных денег, но своих средств он так и не получил. Чтобы убедить жертву, мошенники также совершили видеозвонок, во время которого выдавали себя за Илона Маска.