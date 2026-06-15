Rietumu Banka стал Премиум партнером Американской торговой палаты

Как отмечает председатель Правления Rietumu Banka Елена Бурая: «Нас связывает с AmCham многолетнее успешное сотрудничество, и мы рады стать Премиум партнером этой организации. Это подтверждает нашу приверженность активному участию в развитии экономики Латвии и привлечении стратегических инвестиций. Я убеждена, что сегодня особенно важно укреплять международное сотрудничество и поддерживать выход латвийских компаний на глобальные рынки. В Латвии реализуется множество инновационных перспективных бизнес-проектов и стартапов с высоким потенциалом международного развития, и в ближайшие годы их число будет только увеличиваться».