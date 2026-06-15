"Город для людей" проведет пикет у переезда в Иманте и грозит Рижской думе судом

Как сообщалось, за восемь месяцев на железнодорожном переезде в Иманте произошли два трагических несчастных случая. 1 октября 2025 года при пересечении переезда на электросамокате под поездом погибли две несовершеннолетние девочки, а 7 июня 2026 года поезд смертельно травмировал мужчину.