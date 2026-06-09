Мужчина погиб под поездом в Иманте: теперь в Латвии обещают срочно заняться опасными переходами
Latvijas dzelzceļš в течение ближайших двух лет планирует улучшить безопасность на 45 железнодорожных переходах и рядом с ними. Об этом в компании сообщили после трагедии в Иманте, где в воскресенье вечером поезд насмерть сбил мужчину.
Инцидент произошел в Риге, на улице Золитудес, недалеко от переезда, где в прошлом году погибли две несовершеннолетние девочки. На месте до сих пор стоят свечи и игрушки в их память.
В Latvijas dzelzceļš отмечают, что после предыдущего несчастного случая безопасность на этом переходе уже была усилена. По словам главного технического инспектора компании Дайниса Званерса, там установили пешеходные лабиринты и отдельную сигнализацию для пешеходов, сообщает LSM.lv.
Однако, как признают специалисты, даже красный сигнал не всегда останавливает людей. Кроме того, железнодорожные пути не везде огорожены с обеих сторон, а рядом с ними по-прежнему можно свободно ходить. Поэтому очередная трагедия вновь подняла вопрос о безопасности в местах, где железная дорога проходит через жилые районы.
В Latvijas dzelzceļš сообщили, что в течение двух лет планируется улучшить условия на 45 переходах: благоустроить покрытие, установить лабиринты, сигнализацию и ограждения там, где это необходимо. Речь идет прежде всего о зонах рядом с переходами, чтобы люди не могли обходить установленные барьеры.
В этом году на железной дороге и вблизи путей уже произошло шесть несчастных случаев, один из них закончился гибелью человека.
По словам члена правления IE.LA inženieri Виестурса Лаурса, в населенных пунктах железная дорога должна быть максимально отделена от пешеходных зон. Лучшее решение — ограждения с обеих сторон и безопасная инфраструктура в местах пересечения путей.
Эксперт считает, что светофоры, звуковые сигналы и лабиринты помогают, но для более высокого уровня безопасности нужны более серьезные меры — например, опускающиеся барьеры для пешеходов или двухуровневые переходы над путями либо под ними.
В Рижской думе сообщили, что в сотрудничестве с Latvijas dzelzceļš в критических местах уже были проведены улучшения. Однако остаются восемь более сложных участков, в том числе на улицах Слиежу, Слокас, Буллю и Лидоню, где работы потребуют больше времени и могут продолжиться в следующем году.
Специалисты подчеркивают: инфраструктурные решения важны, но не менее важно, чтобы сами люди меняли поведение рядом с железной дорогой.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что вечером в воскресенье в одном из районов Риги произошла трагедия на железной дороге. Мужчина оказался под колесами электропоезда и скончался на месте до прибытия медиков.
Позже стали известны подробности трагедии у станции Иманта. По словам местных жителей, произошедшее, вероятно, не было несчастным случаем: "Он шел навстречу поезду".