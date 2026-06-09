Мужчина погиб под поездом в Иманте: теперь в Латвии обещают срочно заняться опасными переходами

В Рижской думе сообщили, что в сотрудничестве с Latvijas dzelzceļš в критических местах уже были проведены улучшения. Однако остаются восемь более сложных участков, в том числе на улицах Слиежу, Слокас, Буллю и Лидоню, где работы потребуют больше времени и могут продолжиться в следующем году.