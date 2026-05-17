Пенсионерам в Латвии стали платить больше: опубликованы новые данные
В марте этого года средний размер пенсии по возрасту в Латвии достиг 680,07 евро, свидетельствуют актуальные данные Центрального статистического управления.
Пенсию по возрасту в марте получали 438 459 жителей страны. Большинство пенсионеров — женщины: выплаты получали 286 308 женщин и 152 151 мужчина.
По данным Центрального статистического управления, за год показатель вырос на 9,3% — в марте прошлого года средняя пенсия была заметно ниже.
Несмотря на рост среднего размера пенсий, для многих пожилых жителей Латвии вопрос доходов по-прежнему остается чувствительным. Существенная часть пенсионеров продолжает сталкиваться с высокими расходами на коммунальные услуги, лекарства и продукты питания.
На размер пенсии влияют трудовой стаж, уровень официальных доходов в течение жизни, а также проведенная индексация. В последние годы власти регулярно подчеркивают, что повышение пенсий остается одной из приоритетных задач социальной политики, однако организации пенсионеров неоднократно указывали, что увеличение выплат не всегда успевает за инфляцией и ростом цен.