Пенсионерам в Латвии стали платить больше: опубликованы новые данные
По данным статистики, женщины в Латвии составляют значительную часть получателей пенсий, что связано как с более высокой продолжительностью жизни, так и с демографической структурой населения.
LETA / Otkrito.lv

В марте этого года средний размер пенсии по возрасту в Латвии достиг 680,07 евро, свидетельствуют актуальные данные Центрального статистического управления.

Пенсию по возрасту в марте получали 438 459 жителей страны. Большинство пенсионеров — женщины: выплаты получали 286 308 женщин и 152 151 мужчина.

По данным Центрального статистического управления, за год показатель вырос на 9,3% — в марте прошлого года средняя пенсия была заметно ниже.

Несмотря на рост среднего размера пенсий, для многих пожилых жителей Латвии вопрос доходов по-прежнему остается чувствительным. Существенная часть пенсионеров продолжает сталкиваться с высокими расходами на коммунальные услуги, лекарства и продукты питания. 

На размер пенсии влияют трудовой стаж, уровень официальных доходов в течение жизни, а также проведенная индексация. В последние годы власти регулярно подчеркивают, что повышение пенсий остается одной из приоритетных задач социальной политики, однако организации пенсионеров неоднократно указывали, что увеличение выплат не всегда успевает за инфляцией и ростом цен.

