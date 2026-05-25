В Латвии планируют ограничить доступ детей к социальным сетям
Австралия, Франция, другие страны Европы — а теперь и Латвия! На фоне планов Европейского союза (ЕС) ограничить доступ детей к социальным сетям Министерство здравоохранения Латвии также готовит похожие меры. Ведомство хочет установить возрастной порог для использования соцсетей и ввести правила, которые помогли бы защитить детей от вредного контента.
«Социальные сети действительно оказывают очень серьезное влияние на психическое здоровье детей и молодежи. Сейчас мы видим рост числа обращений на нашу горячую линию для детей и подростков по вопросам самоповреждения и суицидальных мыслей. Такие звонки поступают уже почти каждый день, и это показывает, насколько проблема актуальна. Во многих разговорах дети и подростки также говорят о высокой тревожности, сильном стрессе и депрессии, что тоже связано с агрессивными алгоритмами социальных сетей», — рассказал директор отдела содействия благополучию детей Центра защиты детей Ако Карлис Цекулис.
Избежать влияния алгоритмов можно, однако для этого нужны и желание, и определенные знания. У большинства детей нет ни того, ни другого.
На уровне ЕС уже обсуждается ограничение функций, которые вызывают привыкание. Одна из них — автоматическое воспроизведение видео.
«Когда речь идет о безопасности детей в интернете, ситуация вызывает серьезную тревогу. Каждый шестой ребенок сталкивается с унижением в сети, а каждый восьмой сам унижает других в интернете. Социальные сети устроены так, чтобы затягивать пользователей. Бесконечная прокрутка усиливает зависимость, а короткие видео влияют на способность концентрироваться», — заявила месяц назад президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Она также анонсировала приложение для проверки возраста, которое в ближайшее время должно стать доступно по всей Европе, сообщает LSM.lv.