В Елгаве водитель микроавтобуса погиб после странной аварии: появилась новая версия случившегося
В среду уже сообщалось о трагическом ДТП в Елгаве, где разбился микроавтобус Mercedes Benz Vito, а его водитель погиб. Программа Degpunktā собрала свежую информацию об обстоятельствах происшествия.
Авария произошла в 17:52. Это время известно так точно потому, что уже через несколько минут, увидев случившееся, к месту происшествия подошла местная жительница и вызвала спасателей. В Государственной пожарно-спасательной службе звонок был зафиксирован в 17:55.
«Первыми приехали спасатели, а сразу после них — скорая помощь и полиция. Я близко не подходила, но спасатели, по сути, пытались все разбить и распилить, чтобы достать водителя», — рассказывает местная жительница.
Странно, что у микроавтобуса не сработали подушки безопасности. Возможно, это объясняется тем, что передняя часть автомобиля была повреждена не слишком сильно. Впрочем, не исключено и то, что подушки в машине просто не сработали.
«Машина скользила на боку со стороны водителя и крышей врезалась в дерево. На нашу дорожку впервые кто-то влетел, обычно аварии происходят у того светофора. Кто-то сталкивается или не успевает затормозить. Но чтобы вот так перелететь — такого еще не было», — говорит местная жительница.
Сейчас жители Елгавы активно обсуждают в социальных сетях версии произошедшего. Большинство склоняется к тому, что водитель был трезв, а причины нужно искать в другом. «Наверное, человеку стало плохо, потому что скорость, как показалось, была небольшой, но он резко повернул вправо», — предполагает один из жителей.
«Город утыкан камерами, наверняка запись найдется», — пишет другой местный житель.
Записи действительно помогут полиции разобраться в случившемся. Полезными будут и показания очевидцев. Пока официально сообщается лишь минимум информации.
«В Елгаве на улице Ригас мужчина 1966 года рождения, управляя автомобилем Mercedes-Benz, при невыясненных обстоятельствах съехал с проезжей части, врезался в дерево и перевернулся», — сообщила представитель Земгальского регионального управления Государственной полиции Рута Страутниеце.
Стоит добавить, что автомобиль в аварии действительно не получил настолько тяжелых повреждений, чтобы микроавтобус Mercedes не смог защитить своего водителя. Неофициально источники, близкие к расследованию, сообщают, что произошедшее, вероятнее всего, связано с внезапным ухудшением состояния здоровья водителя. Точные ответы должна дать судебно-медицинская экспертиза.