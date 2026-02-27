Пакистан объявил о начале "открытой войны" с "Талибаном" и нанес удары по столице Афганистана

Хаваджа Асиф обвинил талибов в том, что те превратили Афганистан в колонию Индии. Чиновник заявил, что «Талибан» «собрал в Афганистане террористов со всего мира и начал экспортировать терроризм», а также лишил свой народ, в особенности женщин, основных человеческих прав. «Сегодня, когда Афганистан попытался совершить агрессию, хвала Аллаху, наши силы дают решительный отпор. <...> Наше терпение исчерпано. Теперь мы начнем открытую войну с вами. Теперь огонь будет искрой», — заявил Асиф.