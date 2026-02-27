Пакистан объявил о начале "открытой войны" с "Талибаном" и нанес удары по столице Афганистана
Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф объявил о начале открытой войны с правительством талибов в Афганистане после начала боевых действий в пакистанских провинциях.
Хаваджа Асиф обвинил талибов в том, что те превратили Афганистан в колонию Индии. Чиновник заявил, что «Талибан» «собрал в Афганистане террористов со всего мира и начал экспортировать терроризм», а также лишил свой народ, в особенности женщин, основных человеческих прав. «Сегодня, когда Афганистан попытался совершить агрессию, хвала Аллаху, наши силы дают решительный отпор. <...> Наше терпение исчерпано. Теперь мы начнем открытую войну с вами. Теперь огонь будет искрой», — заявил Асиф.
Накануне «Талибан» сообщил, что начал военную операцию против Пакистана в провинциях Хост, Пактия, Нуристан и некоторых других районах. Пресс-секретарь движения объяснил, что решение о начале боевых действий было принято в ответ на «неоднократные провокации и нарушения границы со стороны Исламабада». Как утверждают в Минобороны «Талибана», им удалось захватить 19 пакистанских военных постов и две базы. В результате боевых действий погибли 55 пакистанских солдат, заявили в ведомстве.
22 февраля пакистанские военные нанесли авиаудары по провинциям Пактия и Нангархар на границе двух стран. Исламабад утверждал, что целью были лагеря террористов из группировки «Техрик-и-Талибан Пакистан» и «Исламского государства».
Исламабад обвинил боевиков в организации терактов на территории Пакистана, в том числе взрыва в шиитской мечети в столице страны в начале февраля. Министерство информации Пакистана заявило, что нападения совершили пакистанские талибы под руководством «кураторов из Афганистана».
Телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на власти Пакистана писал, что в результате ударов погибли 70 членов группировок. «Талибан» утверждал, что среди погибших были женщины и дети.