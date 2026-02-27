"Взрослые девочки не плачут": Лобода выпустила новый клип с сюжетом о любви и травмах детства
Новый трек украинской артистки LOBODA "Взрослые девочки не плачут" выходит как кинематографичная история о бегстве от прошлого, столкновении с собственными травмами и выборе в пользу будущего — с визуальными метафорами, снятыми в Альпах и Латвии.
27 февраля украинская артистка LOBODA представила новый трек “Взрослые девочки не плачут”. По сюжету, певица вместе со своим молодым возлюбленным пытается скрыться от посторонних глаз на элитарном горнолыжном курорте. Но частная жизнь звезды лишь иллюзия: вспышки камер папарацци преследуют их даже на крутых склонах Альп.
Кульминация драмы разворачивается в стенах казино. LOBODA сталкивается со своим бывшим возлюбленным - мужчиной из «прошлой жизни». В визуальной метафоре артистка сама становится главной ставкой в их игре, буквально оказываясь на игральном столе. Это болезненный выбор между привязанностью к больному прошлому и верой в светлое будущее, с которым в поисках любви сталкивается каждая женщина.
Красной линией через весь клип проходит образ маленькой девочки - отсылки к самой главной героине в детстве. В этой аллюзии Лобода исследует идею о том, что любая взрослая драма - эхо тех чувств, которые мы впервые прожили в детстве. А возвращение к молодому возлюбленному в финале - победа жизни и будущего над тенями прошлого.
Над созданием видеоклипа работала украинская команда - режиссер Анна Богдан (Hanna Bohdan), известная сотрудничеством с Lady Gaga, Fendi и FLO и оператор Фил Ли (Phil Lee) работавший с Alicia Keys, DJ Khaled и Mike Towers. Это не первая коллаборация творческой команды с Лободой - Богдан выступила режиссером предыдущей видеоработы артистки “Малышка на миллион”, а вместе с оператором Филом Ли певица на протяжении многих лет создавала ряд своих культовых видеоработ, в том числе “SuperStar”, “Мой”, “Київ-Ніцца”, “Города” и “По-українськи”.
Съемки проходили в живописных локациях Французских Альп и Латвии.
«Мы вырастаем и наращиваем броню, но внутри нас продолжает искать любовь всё та же маленькая девочка. Эта работа о том, что "взрослые девочки" тоже плачут, и именно в этой уязвимости кроется их настоящая сила» - комментирует Светлана Лобода.
Актуальность темы отозвалась мгновенно: еще до официальной премьеры анонс трека спровоцировал волну в Сети - более 1000 пользовательских роликов за первые сутки подтвердили, что девиз «взрослые девочки не плачут» знаком каждой.
Параллельно с премьерой продолжается и мировой тур Светланы Лободы. Завершив в феврале большой американский блок, певица приступает к европейской и азиатской частям турне. В графике на март - Швеция, Бельгия, Грузия, Румыния, Кипр, Венгрия, Испания, Германия, Великобритания, Чехия и Словакия. В польском Лодзи из-за высокого спроса было объявлено уже два дополнительных шоу, после чего в апреле артистка переместится в Южную Корею и Японию. Заключительное выступления в рамках весеннего блока LOBODA пройдет в Алматы.
Видеоклип на песню “Взрослые девочки не плачут” уже доступен к просмотру на официальном YouTube-канале: