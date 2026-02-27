"Взрослые девочки не плачут": Лобода выпустила новый клип с сюжетом о любви и травмах детства

Над созданием видеоклипа работала украинская команда - режиссер Анна Богдан (Hanna Bohdan), известная сотрудничеством с Lady Gaga, Fendi и FLO и оператор Фил Ли (Phil Lee) работавший с Alicia Keys, DJ Khaled и Mike Towers. Это не первая коллаборация творческой команды с Лободой - Богдан выступила режиссером предыдущей видеоработы артистки “Малышка на миллион”, а вместе с оператором Филом Ли певица на протяжении многих лет создавала ряд своих культовых видеоработ, в том числе “SuperStar”, “Мой”, “Київ-Ніцца”, “Города” и “По-українськи”.