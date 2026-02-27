Долой двойные стандарты: в Латвии хотят полностью запретить торговлю с Россией и Беларусью
Фракция партии «Прогрессивные» в Сейме попросила включить в повестку дня коалиционного совещания 2 марта вопрос о проделанной Министерством экономики работе по сокращению и прекращению торговли с государствами-агрессорами.
Как указывает партия, экспорт Латвии в Россию за четыре года с начала полномасштабного вторжения в Украину существенно не сократился — особенно по сравнению с Эстонией, где, согласно данным статистических управлений обеих стран, падение оказалось в шесть раз больше.
"Хотя в публичном пространстве нередко звучат упреки в двойных стандартах европейских стран — когда одной рукой они помогают Украине, а другой поддерживают экономики государств-агрессоров, — проделанная до сих пор Министерством экономики работа не была достаточно целенаправленной", - говорится в заявлении.
Эта проблема требует более активных действий, поэтому на следующем коалиционном совещании партия «Прогрессивные» предложит обсудить возможность поручить Министерству экономики разработать конкретный план по полному прекращению торговли с Россией и Беларусью.
