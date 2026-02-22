Избавившись от российского газа, Европа впала в энергетическую зависимость от другой страны

Как сообщало информационное агентство Reuters, руководство греческого совместного предприятия 24 февраля встретится с представителями США, чтобы договориться о поставках до 15 миллиардов кубометров СПГ ежегодно в течение 20 лет для снабжения Центральной и Восточной Европы. Компания Atlantic-See LNG уже подписала 20-летний контракт с Venture Global, одним из крупнейших американских поставщиков СПГ в Евросоюз. Еще в 2023 году немецкая государственная компания Securing Energy for Europe (ранее "Газпром Германия") подписала 20-летний контракт с Venture Global на импорт нескольких миллионов тонн СПГ ежегодно с ее заводов в Луизиане.