Избавившись от российского газа, Европа впала в энергетическую зависимость от другой страны
В 2021 году Евросоюз получал около 50 процентов всего природного газа из России, большая часть которого транспортировалась по трубопроводам. Однако после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Европа быстро отреагировала, чтобы снизить эту зависимость, и сократила потребление российского газа на две трети в течение трех лет. "В то же время Европа попала в зависимость от американского сжиженного природного газа (СПГ)", - пишет Deutsche Welle.
Американский газ, который после вторжения России назвали "газом свободы", транспортируется во все возрастающих объемах через Атлантику на сеть новых СПГ-терминалов в странах ЕС. К 2025 году около 57 процентов импорта СПГ в Евросоюз приходилось на США - примерно в четыре раза больше, чем в 2021 году.
К 2030 году эта доля вырастет до 80 процентов, прогнозируют в Институте экономики энергетики и финансового анализа (IEEFA) - глобальной сети аналитиков в области энергетического финансирования. До 2016 года США не экспортировали газ, поскольку их запасы предназначались для внутреннего потребления. С тех пор они стали крупнейшим в мире поставщиком СПГ.
Угроза энергетическому переходу
Хотя природный газ по-прежнему будет использоваться в процессе энергетического перехода ЕС, причем большая часть европейских поставок будет поступать по трубопроводам из Норвегии, экспоненциальный рост импорта СПГ из США может поставить под угрозу планы энергетической независимости, считают аналитики.
В отчете IEEFA утверждается, что чрезмерная зависимость от американского СПГ противоречит плану REPowerEU 2022, который направлен на прекращение зависимости Европы от российского ископаемого топлива за счет энергосбережения, диверсификации источников поставок и ускорения энергетического перехода. Большой объем импорта СПГ из США также противоречит цели ЕС по удешевлению энергии.
Зависимость растет
"Американский СПГ является самым дорогим для покупателей из ЕС, однако европейские компании продолжают заключать контракты", - заявила Ана Мария Джаллер-Макаревич, старший аналитик по энергетике в Европе в IEEFA и автор доклада о растущей энергетической зависимости ЕС. Один из них - соглашение недавно созданного совместного предприятия Atlantic-See LNG о поставках американского СПГ через Юго-Восточную Европу и, возможно, в Украину. Газ будет транспортироваться через греческие терминалы и трубопроводы в регионе.
Как сообщало информационное агентство Reuters, руководство греческого совместного предприятия 24 февраля встретится с представителями США, чтобы договориться о поставках до 15 миллиардов кубометров СПГ ежегодно в течение 20 лет для снабжения Центральной и Восточной Европы. Компания Atlantic-See LNG уже подписала 20-летний контракт с Venture Global, одним из крупнейших американских поставщиков СПГ в Евросоюз. Еще в 2023 году немецкая государственная компания Securing Energy for Europe (ранее "Газпром Германия") подписала 20-летний контракт с Venture Global на импорт нескольких миллионов тонн СПГ ежегодно с ее заводов в Луизиане.
Генеральный директор Venture Global Майкл Сабель поблагодарил "за сильное лидерство" президента США Дональда Трампа и всех тех "по обе стороны Атлантики, кто способствует дальнейшему развитию торговли американским СПГ". Трамп продолжает свою стратегию "энергетического доминирования" и в июле 2025 года заключил торговое соглашение между США и ЕС, которое обязывает Европу ежегодно до 2028 года закупать американские энергоносители (СПГ, нефть и атомную энергию) на сумму 750 миллиардов долларов (629 млрд евро).
"Энергетическое соглашение между США и ЕС оказывает давление на Европу, заставляя ее покупать больше американских энергоносителей", - говорит Джаллер-Макаревич, и это увеличит риск "геополитической зависимости" от американского СПГ.
Диверсификация осталась мечтой
"Соглашение фактически привязывает энергоснабжение ЕС к одному поставщику, ставит под угрозу энергетическую безопасность и оказывает давление на планы по сокращению потребления газа", - говорится в отчете IEEFA. Спрос на американский газ также, вероятно, возрастет, если ЕС планирует полностью запретить текущий импорт российского газа к концу 2027 года. После того, как Европейский парламент в декабре принял решение о поэтапном прекращении импорта газа и нефти из России, эксперты отметили, что одного запрета на импорт недостаточно для диверсификации энергоснабжения.
"Диверсификация не должна означать замену одного доминирующего поставщика другим. Европе необходимо четкое определение диверсификации и стратегия, учитывающая сегодняшние геополитические реалии", - пояснил в январском аналитическом обзоре Раффаэле Пириа, научный сотрудник НПО "Институт экологии" в Берлине.