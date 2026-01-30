Жителям Латвии рассказали, как можно сэкономить на газовом отоплении до 200 евро в сезон

Газовый отопительный котел — это сложное техническое устройство, работающее при высокой температуре и давлении. Со временем в нем могут накапливаться пыль, сажа или отложения, которые снижают эффективность теплообменника. Кроме того, датчики, форсунки горелки и вентиляционная система могут терять точность работы. Регулярное обслуживание обеспечивает оптимальную и безопасную работу котла без лишнего расхода газа и нарушений процесса сгорания.