Жителям Латвии рассказали, как можно сэкономить на газовом отоплении до 200 евро в сезон
С наступлением холодной зимы резко возрастает и потребление природного газа — каждый хочет, чтобы в жилье было тепло и комфортно. Однако при более интенсивном отоплении особенно важно убедиться, что газовый котел работает эффективно и безопасно.
Как сообщает энергетическая компания Elenger, регулярное обслуживание газового котла позволяет сократить потребление природного газа и сэкономить до 100–200 евро за отопительный сезон.
Газовый отопительный котел — это сложное техническое устройство, работающее при высокой температуре и давлении. Со временем в нем могут накапливаться пыль, сажа или отложения, которые снижают эффективность теплообменника. Кроме того, датчики, форсунки горелки и вентиляционная система могут терять точность работы. Регулярное обслуживание обеспечивает оптимальную и безопасную работу котла без лишнего расхода газа и нарушений процесса сгорания.
Есть ряд действий, которые пользователь газового котла может выполнять самостоятельно. К ним относится регулярная проверка давления в системе и его корректировка при необходимости, очистка внешней поверхности котла и вентиляционных отверстий от пыли, наблюдение за появлением необычных шумов, запахов или признаков утечки газа, а также поддержание хорошей вентиляции помещения, где установлен котел.
При этом любые работы по внутренней очистке, регулировке горелки или диагностике автоматики должны выполняться исключительно сертифицированным специалистом. Непрофессиональное вмешательство может повредить оборудование или создать угрозу безопасности.
Как ранее писал Otkrito.lv, жители Латвии могут за счет государства сильно уменьшить свои счета за отопление и электричество.