Больше не можете выплачивать кредит? Что делать и какие последствия возможны
Финансовые трудности могут случиться у каждого, и тогда регулярные платежи по кредиту становятся серьезной проблемой. Но даже в такой ситуации есть варианты — от кредитных каникул до списания части долгов. Какие возможности предусмотрены законом — объясняют специалисты.
Если становится трудно платить по кредиту, важно не игнорировать проблему. В некоторых случаях можно договориться с кредитором о кредитных каникулах, изменении графика платежей или даже освобождении от части долгов. Разбираемся, какие возможности есть у должников и какие последствия могут наступить при просрочке.
Центр защиты прав потребителей (PTAC) поясняет, что ежемесячный платеж по кредиту обычно состоит из основной суммы и начисленных процентов. Однако в него могут входить и другие платежи, например плата за обслуживание, пишет LV portāls.
Проценты за просрочку или договорной штраф
Если ранее был пропущен срок ежемесячного платежа, то помимо суммы, указанной в графике, придется заплатить также проценты за просрочку или договорной штраф.
Проценты за просрочку начисляются за каждый день задержки от основной суммы просроченного платежа. Однако согласно закону о защите прав потребителей они не могут превышать 36 процентных пунктов сверх процентной ставки по займу в год.
При этом закон предусматривает исключения. Например, это правило не применяется к кредитным договорам, обеспеченным ипотекой на недвижимость.
Договорной штраф за просрочку платежа рассчитывается от всей суммы просроченного платежа. PTAC отмечает, что он не должен превышать 0,5% от просроченного платежа в день.
Кредитор сам решает, какую санкцию применять — проценты за просрочку или договорной штраф. Более того, он может применять обе санкции одновременно. Но в таком случае должен учитывать положения Гражданского закона: рост процентов прекращается, когда сумма неуплаченных процентов достигает размера основного долга.
Если возникли проблемы с погашением кредита
Если нет возможности вовремя внести платеж, необходимо как можно быстрее связаться с кредитором.
«Кредитор увидит, что вы действуете ответственно, и стороны смогут договориться о наиболее подходящем решении. Ни в коем случае не стоит брать новый кредит, чтобы погасить старый», — отмечают в PTAC.
Одним из решений могут быть кредитные каникулы — возможность на определенное время отложить платеж.
Чаще всего предоставляются частичные кредитные каникулы, когда заемщик продолжает платить только проценты по кредиту. После их окончания ежемесячные платежи возобновляются, а пропущенные суммы распределяются на оставшийся срок кредита или срок кредита продлевается.
Также возможно продление срока кредита, что уменьшает ежемесячный платеж, но обычно увеличивает общую сумму, которую придется вернуть.
PTAC подчеркивает: решение должно быть согласовано обеими сторонами. Клиент может предложить свой порядок и сроки погашения долга, однако взыскатель не обязан соглашаться с таким предложением.
Освобождение от долгов до 5000 евро
При определенных условиях физическое лицо может претендовать на освобождение от долговых обязательств, если их сумма не превышает 5000 евро. Это регулируется законом об освобождении физических лиц от долговых обязательств.
Такое освобождение возможно только в отношении долгов по потребительским кредитам, срок исполнения которых уже наступил и которые не подпадают под признаки процесса неплатежеспособности.
Речь идет, например, о долгах по быстрым кредитам, кредитным линиям, банковским кредитным картам, потребительским кредитам, займам, лизингу или покупкам в рассрочку.
При этом освобождение не распространяется на долги по алиментам, коммунальным платежам, интернету, телефонной связи, залогам, ипотеке, административным штрафам и подобным обязательствам.
Важно учитывать, что освобождение возможно только тогда, когда человек не способен, а не просто не хочет погасить долг.
Если долг превышает 5000 евро
Если долговые обязательства превышают 5000 евро и человек не может их погасить, можно начать процесс неплатежеспособности.
Служба контроля неплатежеспособности объясняет, что цель этого процесса — максимально удовлетворить требования кредиторов за счет имущества должника и дать должнику возможность освободиться от невыполненных обязательств и восстановить платежеспособность.
Последствия невыплаты кредита
Если кредит не погашается согласно договору и человек не пытается решить ситуацию, долг может быть передан компании по взысканию долгов или кредитор может обратиться в суд.
Для взыскания долга могут:
- арестовать средства на банковском счете;
- удерживать часть зарплаты;
- обратить взыскание на движимое и недвижимое имущество, например продать жилье.
Информация о должнике также может быть внесена в базу данных кредитной истории.
В PTAC подчеркивают: длительная невыплата долгов может стать причиной отказа в получении услуг или кредита в будущем.