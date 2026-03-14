The Insider: в России создали секретную службу для убийств оппозиционеров за рубежом

Именно этот шаг привел к его разоблачению, пишет The Insider. По данным издания, Алимов не говорит по-английски и переписывался с Дуровичем через Google Translate — переводил инструкции с русского на сербский и доклады с сербского на русский. ФБР получило доступ к журналу этих переводов по судебному ордеру. Несмотря на то что сами сообщения передавались через зашифрованные приложения, следователи могли читать их содержимое в реальном времени.