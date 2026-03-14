The Insider: в России создали секретную службу для убийств оппозиционеров за рубежом
В Генштабе ВС РФ создали новое секретное подразделение — Центр 795 — сотрудники которого проводят операции за рубежом, включая похищения и убийства оппонентов Кремля. Об этом говорится в расследовании The Insider.
По данным журналистов, структура была создана в декабре 2022 года, а к июню 2023 года она была почти полностью укомплектована. В ней служат около 500 офицеров из ГРУ, ФСБ, ФСО. Кроме этого, к работе структуры привлечены офицеры КГБ Беларуси. По версии журналистов, это было сделано, чтобы западные спецслужбы не смогли отследить связь с Россией.
Центр формально подчиняется начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову или замминистра обороны, но не входит в структуру ГРУ. Руководит им бывший боец спецназа «Альфа» Денис Фисенко, его заместитель – Николай Зрячев.
Журналисты утверждают, что оперативная база структуры расположена в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке на территории учебного центра концерна «Калашников», относящегося к «Ростеху» Сергея Чемезова. Финансируют структуру сам Чемезов и совладелец «Калашникова» Андрей Бокарев, говорится в расследовании.
Как отмечает The Insider, изначально центр создавался для операций в Украине, однако со временем его задачи расширились — служащие подразделения стали совершать диверсии на военных объектах и покушения на оппозиционеров и журналистов за рубежом.
По данным The Insider, Центр 795 уже организовал ряд покушений и диверсий, которые еще расследуются. Журналисты пообещали рассказать о них позже. В публикации говорится, что сам Чемезов обеспокоен совершением политических убийств сотрудниками Центра, но процесс уже не остановить.
Одного из оперативников Центра — Дениса Алимова — задержали в феврале в Колумбии по запросу американских властей. Ему предъявили обвинения в убийстве, сговоре с целью похищения и финансировании терроризма. По данным расследователей, Алимов получил задание похитить членов семьи живущего в Великобритании чеченца Ахмеда Закаева. Для этого он завербовал серба Дарко Дуровича, проживающего в США.
Именно этот шаг привел к его разоблачению, пишет The Insider. По данным издания, Алимов не говорит по-английски и переписывался с Дуровичем через Google Translate — переводил инструкции с русского на сербский и доклады с сербского на русский. ФБР получило доступ к журналу этих переводов по судебному ордеру. Несмотря на то что сами сообщения передавались через зашифрованные приложения, следователи могли читать их содержимое в реальном времени.