Самой юной жертвой сексуальных преступлений в Латвии в прошлом году стала 3-летняя девочка

В 17% случаев возбуждённые уголовные процессы прекращаются в связи с неподтверждением информации. Как подчеркнул начальник Госполиции Арманд Рукс в беседе с журналистами, полиция также выявляла случаи, когда при разводе один из родителей злонамеренно обвинял другого в совершении действий сексуального характера. Рукс призвал так не поступать, поскольку для проверки информации ребёнок подвергается следственным процедурам, последствия которых могут остаться с ним на всю жизнь.