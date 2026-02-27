Самой юной жертвой сексуальных преступлений в Латвии в прошлом году стала 3-летняя девочка
В прошлом году самой младшей жертвой сексуального преступления стал трехлетний ребёнок, а самой старшей — 101-летняя женщина, свидетельствуют данные, собранные Государственной полицией.
В прошлом году в стране было зарегистрировано 1002 преступления против нравственности и половой неприкосновенности — на 184 правонарушения больше, чем годом ранее. Существенный рост отмечается в сфере нарушений правил оборота материалов порнографического характера: зафиксировано 344 подобных правонарушения, что на 190 больше, чем в предыдущем году.
Среди пострадавших от таких преступлений 82% составляли женщины, а 81% — несовершеннолетние. Средний возраст жертв сексуальных преступлений составил 17 лет.
В 71% случаев пострадавшие были знакомы с подозреваемым до совершения преступления. В 58% случаев это были знакомые или друзья, в 21% — незнакомые лица, а в остальных случаях — члены семьи.
Возраст преступников варьируется от шести до 80 лет, средний возраст — 35 лет. В 93% случаев преступления против нравственности и половой неприкосновенности совершают мужчины. В Латвии уголовная ответственность наступает с 14 лет. Наиболее распространённым местом совершения преступлений является интернет-среда — 42% случаев. В 38% случаев подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за различные преступления, а административные правонарушения совершали 60% от всех установленных подозреваемых.
В 17% случаев возбуждённые уголовные процессы прекращаются в связи с неподтверждением информации. Как подчеркнул начальник Госполиции Арманд Рукс в беседе с журналистами, полиция также выявляла случаи, когда при разводе один из родителей злонамеренно обвинял другого в совершении действий сексуального характера. Рукс призвал так не поступать, поскольку для проверки информации ребёнок подвергается следственным процедурам, последствия которых могут остаться с ним на всю жизнь.