"Выдворяем их отсюда к черту": большинство американцев одобрило депортацию из страны мигрантов, затеянную Трампом

Опрос Reuters/Ipsos также показал, что 60% американцев — включая пятую часть республиканцев и девять из десяти демократов — считают, что иммиграционные агенты зашли слишком далеко. Среди избирателей, не относящих себя ни к одной из партий, 65% придерживаются мнения, что власти действуют чрезмерно. Эти независимые избиратели могут стать решающей группой на ноябрьских выборах, когда республиканцы будут стремиться сохранить свои небольшие преимущества в Палате представителей и Сенате США.