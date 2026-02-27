"Выдворяем их отсюда к черту": большинство американцев одобрило депортацию из страны мигрантов, затеянную Трампом
Большинство американцев разделяют точку зрения президента Дональда Трампа о том, что иммигранты, незаконно проживающие в США, должны быть депортированы, однако в целом не одобряют его жесткие методы. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса Reuters/Ipsos.
61% респондентов — в том числе 92% республиканцев и 35% демократов — заявили, что поддерживают депортацию иммигрантов, находящихся в стране без разрешения. Жесткая позиция Трампа по этому вопросу помогла ему победить на президентских выборах 2024 года, когда он обвинял демократов в поддержке «открытых границ».
63% демократов заявили, что не поддерживают депортацию нелегальных иммигрантов, по сравнению с 7% республиканцев.
Во время обращения к нации во вторник Трамп попытался вернуть контроль над повесткой по вопросам миграции, которая ранее была одним из его главных политических преимуществ, до волны уличных столкновений с участием агентов иммиграционной службы ICE. В результате конфликтов погибли двое граждан США. Во вторник Трамп заявил, что его внимание сосредоточено на преступниках, подчеркнув: «Мы быстро выдворяем их отсюда к черту».
Опрос Reuters/Ipsos также показал, что 60% американцев — включая пятую часть республиканцев и девять из десяти демократов — считают, что иммиграционные агенты зашли слишком далеко. Среди избирателей, не относящих себя ни к одной из партий, 65% придерживаются мнения, что власти действуют чрезмерно. Эти независимые избиратели могут стать решающей группой на ноябрьских выборах, когда республиканцы будут стремиться сохранить свои небольшие преимущества в Палате представителей и Сенате США.
Особенно высокий уровень недовольства методами Трампа наблюдается среди афроамериканцев и испаноязычных избирателей — двух групп, поддержку которых Трамп сумел частично увеличить на выборах 2024 года.
74% чернокожих респондентов и 72% испаноязычных заявили, что им не нравится, как администрация проводит депортации, по сравнению с 51% белых респондентов.