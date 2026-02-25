VID обратился с важным сообщением к пенсионерам относительно возврата налога
В преддверии нового периода подачи годовой декларации о доходах Служба государственных доходов (Valsts ieņēmumu dienests - VID) обращает внимание, что возврат налога возможен только в том случае, если подоходный налог с населения фактически уплачен.
VID сообщает, что и в этом году многие сениоры интересуются возвратом переплаченного налога и подачей чеков, подтверждающих оправданные расходы. Однако, с 2025 года часть пенсии до 1000 евро в месяц не облагается подоходным налогом с населения. Это означает, что для значительной части пенсионеров налог с пенсии больше не удерживается, и, соответственно, нет необходимости его возвращать, подавая годовую декларацию о доходах. Эти изменения обеспечивают получение людьми большего дохода сразу — каждый месяц в течение всего года, а не только в следующем году после подачи декларации.
Декларацию о доходах за 2025 год с приложением чеков, подтверждающих оправданные расходы, обязательно следует подать тем сениорам, которые получают пенсию свыше 1000 евро в месяц, а также работают или получают другие доходы, облагаемые подоходным налогом с населения.
Как и прежде, в декларацию можно включить расходы на лечение и образование, а также приложить документы об оправданных расходах супруга, родителей или детей. Например, это означает, что дети, которые платили подоходный налог с населения, могут приложить к своей декларации документы об оправданных расходах родителей. Лимит оправданных расходов для одного лица остается неизменным — общая сумма расходов не должна превышать 50 процентов годового дохода, но не более 600 евро в год. При подаче декларации за 2025 год каждый, у кого с доходов удержан подоходный налог с населения, может вернуть 25,5 процента от указанной суммы.
Чтобы выяснить, полагается ли возврат налога, проще всего воспользоваться Электронной системой декларирования Службы государственных доходов, где заготовки деклараций автоматически рассчитывают возможную переплату налога.
Сениоры, которые не пользуются интернетом, могут получить помощь в подготовке и подаче декларации в единых центрах обслуживания клиентов государства и самоуправлений или в местах обслуживания клиентов Службы государственных доходов.
В случае вопросов и неясностей можно звонить на консультационный телефон Службы государственных доходов +371 67120000. Важно, что при звонке на консультационный телефон каждый может получить также персонализированную консультацию, если во время звонка подключится к Электронной системе декларирования и назовет отображаемый там код.
Вопросы о годовой декларации о доходах и оправданных расходах можно задать и в разделе Электронной системы декларирования Sarakste ar VID, а также круглосуточно — виртуальному ассистенту Тому на сайте Службы государственных доходов.
Информацию о годовой декларации о доходах смотрите на сайте www.vid.gov.lv в разделе Gada ienākumu deklarācija.
Информацию об обслуживании клиентов Службой государственных доходов смотрите на сайте www.vid.gov.lv в разделе Klientu apkalpošana.
