VID обратился с важным сообщением к пенсионерам относительно возврата налога

Как и прежде, в декларацию можно включить расходы на лечение и образование, а также приложить документы об оправданных расходах супруга, родителей или детей. Например, это означает, что дети, которые платили подоходный налог с населения, могут приложить к своей декларации документы об оправданных расходах родителей. Лимит оправданных расходов для одного лица остается неизменным — общая сумма расходов не должна превышать 50 процентов годового дохода, но не более 600 евро в год. При подаче декларации за 2025 год каждый, у кого с доходов удержан подоходный налог с населения, может вернуть 25,5 процента от указанной суммы.