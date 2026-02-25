"Я была его пленницей": 79-летняя Лайза Миннелли раскрыла пугающие тайны жизни с мужем, которого не стало 10 лет назад
79-летняя актриса Лайза Миннелли призналась, что ее брак с продюсером Дэвидом Гестом был «травмирующим и безумным» — и больше напоминал жизнь «в плену», чем семейные отношения. В отрывке из мемуаров звезда утверждает, что муж контролировал каждый шаг, вмешивался в ее повседневную жизнь и, по ее словам, обошелся с ее деньгами так, будто это были его собственные.
Дочь Джуди Гарленд вышла замуж за продюсера в 2002 году. Гест, который впоследствии был найден мертвым в гостинице в 2016 году в возрасте 62 лет после инсульта, прожил с Лайзой в браке недолго: они расстались уже через год после свадьбы, а официально развелись лишь в 2007-м после многолетних ожесточенных гражданских судебных разбирательств, которые они подавали друг против друга.
Пока Гест был жив, между ним и Лайзой, как отмечается, не было никакой теплоты. Они поженились в 2002 году на пышной церемонии: Майкл Джексон был шафером, а Элизабет Тейлор — «подружкой невесты». Отношения пары были бурными, и уже в следующем году Гест подал в суд на Миннелли на 10 млн долларов, утверждая, что она якобы избивала его во время пьяных вспышек ярости.
Он рассказывал знакомым, что якобы потерял память после того, как она ударила его по голове шпилькой от туфли во время одной из ссор. В иске он также скандально заявил, что она «алкоголичка с лишним весом и непригодна для эффективного мерчандайзинга». Миннелли ответила встречным иском на 2 млн долларов, заявив, что Гест украл у нее деньги.
Теперь Миннелли еще больше приоткрыла завесу над тем, что на самом деле происходило за закрытыми дверями в их «безумном» браке, в мемуарах. По ее словам, Дэвид контролировал каждый аспект ее жизни и финансово «обобрал» ее.
Лайза заявила, что была ему скорее «пленницей», чем женой. Она вспомнила его пугающий характер и сказала, что 16 месяцев, проведенных вместе, «ощущались как 16 лет».
«Мне было мерзко, я чувствовала себя преданной, униженной, обманутой и раненой», — сказала она.
В одном из эпизодов Миннелли рассказала, что ее тайно сфотографировал нанятый фотограф, когда она обедала с друзьями — после того как Дэвид заставил ее пообещать всегда сообщать, где она находится.
Вернувшись домой после обеда, Лайза, по ее словам, увидела, что Дэвид в ярости: он счел, что она нарушила одно из его «самых важных правил», и начал кричать на нее.
«Юридически я была его женой, но на самом деле - его пленницей, - говорится в отрывке, с которым ознакомилась The Times. - Было ясно, что этот безумный брак должен закончиться - и скоро».
Также Лайза утверждает, что Дэвид устроил для нее роскошную, звездную вечеринку по случаю дня рождения — но выставил огромный счет на ее собственную кредитную карту. И, как утверждает Миннелли, на этом он не остановился: он быстро вернул большую часть подарков, которые ей дарили на празднике, а деньги забрал себе.
В мемуарах Миннелли пишет, что на момент знакомства с Гестом она уже год не работала и находилась в тяжелом финансовом положении. По ее словам, Дэвид демонстрировал связи со знаменитостями и преувеличивал свои достижения, убеждая ее, что, если она выйдет за него, он спасет ее от нищеты.
В своей колонке для New York Post в год смерти Геста журналистка Синди Адамс написала, что «брак Лайзы с Дэвидом Гестом длился не дольше колоноскопии». Она добавила: «В некрологах всегда пишут, что человек был замечательным. Этот парень был не замечательным. Пока он дышал, она с ним даже не разговаривала. Теперь, когда он не дышит, она о нем даже не говорит».
Впрочем, представитель Миннелли тогда заявил, что она давно не общалась с Адамс, и подчеркнул: «Лайза Миннелли не комментировала смерть мистера Геста, и любые утверждения, что она сделала это после его смерти, вводят в заблуждение».