"Я была его пленницей": 79-летняя Лайза Миннелли раскрыла пугающие тайны жизни с мужем, которого не стало 10 лет назад

В своей колонке для New York Post в год смерти Геста журналистка Синди Адамс написала, что «брак Лайзы с Дэвидом Гестом длился не дольше колоноскопии». Она добавила: «В некрологах всегда пишут, что человек был замечательным. Этот парень был не замечательным. Пока он дышал, она с ним даже не разговаривала. Теперь, когда он не дышит, она о нем даже не говорит».