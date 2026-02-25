В двух самоуправлениях "забыли" про допуск к гостайне для исполнительных директоров

В свою очередь восьми исполнительным директорам самоуправлений и их заместителям СГБ выдала спецразрешения на сокращенный срок - один, два и три года вместо максимально возможных пяти лет. Специальные разрешения были выданы на сокращенный срок в связи с выявленными факторами риска, которые в понимании закона о гостайне еще не являются достаточным основанием для отказа в предоставлении допуска.