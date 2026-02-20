Политолог потребовал СГБ публично объяснять отказы в допуске к гостайне: "Иначе Барташевич становится почти героем в Резекне"
Служба государственной безопасности (СГБ) должна объяснять общественности, почему отдельным муниципальным чиновникам не выдаются допуски к государственной тайне, чтобы люди знали, что на то есть серьезные причины и это не сведение политических счетов, заявил политолог Юрис Розенвалдс.
Ссылаясь на решение СГБ не выдавать допуск к государственной тайне ныне отстраненному от должности мэру Резекне Александру Барташевичу, Розенвалдс заявил, что в коммуникации СГБ по этим вопросам есть недостатки, пишет Lsm.lv.
"Я бы все же хотел услышать объяснение, почему Барташевич не получил доступа, не только от него, но и от СГБ. В противном случае, я думаю, наша жажда секретности зашла слишком далеко. В конце концов, учреждение, которое не предоставляет доступ, должно найти возможность проинформировать общественность. В противном случае Барташевич, как показывают интервью, становится почти героем в Резекне", - считает Розенвалдс.
Политолог добавил, что решение потребовать от руководителей самоуправлений доступа к гостайне увеличит число серых кардиналов, которые будут руководить процессами в местных органах власти из-за кулис. Директор аналитического центра Providus Санда Лиепиня добавила, что следует также учитывать, что уровень доверия к местным органам власти как минимум вдвое выше, чем к Сейму и Кабинету министров, и отказ в выдаче допусков часто воспринимается как выпад центральной власти против активных лидеров самоуправлений: "Потому что самоуправления пользуются большей поддержкой населения, доверие к ним выше".