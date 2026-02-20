Политолог потребовал СГБ публично объяснять отказы в допуске к гостайне: "Иначе Барташевич становится почти героем в Резекне"

"Я бы все же хотел услышать объяснение, почему Барташевич не получил доступа, не только от него, но и от СГБ. В противном случае, я думаю, наша жажда секретности зашла слишком далеко. В конце концов, учреждение, которое не предоставляет доступ, должно найти возможность проинформировать общественность. В противном случае Барташевич, как показывают интервью, становится почти героем в Резекне", - считает Розенвалдс.