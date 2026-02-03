Министр требует объяснений от мэра Резекне, лишенного допуска к гостайне

Как министр заявил в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении, закон возлагает на него обязанность запросить разъяснения у не получившего допуск председателя думы, если он сам не уходит в отставку, а продолжает выполнять служебные обязанности. Отвечая на вопрос, могут ли в данной ситуации разъяснения Барташевича сыграть какую-то роль, Чударс сказал, что пока ему сложно об этом судить, но закон предусматривает подобную процедуру. "Обстоятельства очевидны, в то же время в установленный срок нужно получить разъяснения", - сказал министр.