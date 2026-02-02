Мэр Резекне Барташевич не получил допуск к гостайне - требуют его отставки

В законе упоминаются семь пунктов, на основе которых должностному лицу отказывают в допуске к объектам гостайны. Допуск не может быть выдан, например, если дееспособность лица ограничена в установленном законом порядке. Также допуск не может быть выдан, если лицо являлось работником или агентом службы безопасности СССР или какой-либо страны, не входящей в состав НАТО или Евросоюза.