Мэр Резекне Барташевич не получил допуск к гостайне - требуют его отставки
Председатель Резекненской думы Александр Барташевич ("Вместе для Латвии"/ЛПМ) не получил допуска к государственной тайне, свидетельствует информация, предоставленная Министерством умного управления и регионального развития (МУУРР).
Министр умного управления и регионального развития Раймонд Чударс ("Новое Единство") потребовал отставки Барташевича.
Как отмечает МУУРР, такое решение принято на основании предоставленной Службой государственной безопасности (СГБ) информации об отказе в предоставлении председателю Резекненской думы специального допуска к гостайне.
В случае, если Барташевич не согласится уйти с должности, в течение пяти рабочих дней он должен будет предоставить министру письменное объяснение, после чего министр примет решение и дальнейших шагах.
С Барташевичем агентству LETA пока связаться не удалось, но его заместитель и член правления представляемой мэром партии Алексей Стец ("Вместе для Латвии"/ЛПМ) сообщил, что в ближайшее время ситуацию планируется обсудить на заседании фракции.
"Решение мы примем коллегиально", - ответил Стец на вопрос, потребует ли фракция отставки мэра.
Ранее Латвийское телевидение сообщало, что председателю одного из латгальских самоуправлений не был предоставлен допуск к работе с гостайной.
В законе упоминаются семь пунктов, на основе которых должностному лицу отказывают в допуске к объектам гостайны. Допуск не может быть выдан, например, если дееспособность лица ограничена в установленном законом порядке. Также допуск не может быть выдан, если лицо являлось работником или агентом службы безопасности СССР или какой-либо страны, не входящей в состав НАТО или Евросоюза.
Доступ к объектам государственной тайны также воспрещается лицу, в отношении которого в ходе проверки выявлены факты, дающие основания сомневаться в его надежности и способности сохранять гостайну, а также лицу, у которого констатированы психические и поведенческие нарушения, в том числе вследствие употребления алкоголя или наркотиков.
Как сообщалось, ранее мэр Юрмалы Гатис Трукснис (Латвийская зеленая партия) также не получил допуска к работе с гостайной и подал в отставку.
Проверки председателей самоуправлений и их заместителей проводятся СГБ в установленный законом о государственной тайне срок - три месяца. Однако если по объективным причинам в этот срок всестороннюю оценку претендента завершить невозможно, в соответствии с законом служба может продлить ее еще на три месяца.
Как сообщалось, Барташевич обвиняется по уголовному делу о разглашении информации ограниченного доступа и в том, что в течение 16 лет умышленно не указывал в своих декларациях государственного должностного лица сведения о приобретенном за границей имуществе и других доходах в крупном размере. Видземский районный суд в Гулбене планирует продолжить рассмотрение дела Барташевича 24 марта.