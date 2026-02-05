"Я никуда не ухожу": мэр Резекне Барташевич записал видеообращение

Ранее в связи с тем, что Служба государственной безопасности (СГБ) отказала Барташевичу в предоставлении специального допуска к гостайне, министр потребовал его отставки. В случае, если Барташевич не согласится уйти с должности, в течение пяти рабочих дней он должен предоставить министру письменные разъяснения, после чего министр примет решение о дальнейших шагах. Как сообщалось, Барташевич обвиняется по уголовному делу о разглашении информации ограниченного доступа и в том, что в течение 16 лет умышленно не указывал в своих декларациях государственного должностного лица сведения о приобретенном за границей имуществе и других доходах в крупном размере. Видземский районный суд в Гулбене планирует продолжить рассмотрение дела Барташевича 24 марта.