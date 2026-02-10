Министр отстранил от должности мэра Резекне, не получившего допуск к гостайне

Как пояснил министр в распоряжении, отстранение от исполнения обязанностей не должно рассматриваться как наказание или окончательное увольнение. В случае, если решение об отказе в выдаче допуска в результате обжалования будет признано необоснованным, Барташевич, получив такое заключение, сможет вернуться к своим обязанностям. В свою очередь, если допуск не будет выдан, он будет обязан покинуть свой пост, поскольку больше не будет соответствовать требованиям закона.