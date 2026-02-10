Министр отстранил от должности мэра Резекне, не получившего допуск к гостайне
Министр умного управления и регионального развития Раймонд Чударс отстранил от должности председателя Резекненской думы Александра Барташевича ("Вместе для Латвии"/"Латвия на первом месте"), не получившего допуск к государственной тайне, сообщила советник министра Сабине Спурке.
Председатель думы считается отстраненным от обязанностей с момента публикации распоряжения министра в официальном издании Latvijas vēstnesis. На данный момент распоряжение еще не опубликовано.
Как пояснил министр в распоряжении, отстранение от исполнения обязанностей не должно рассматриваться как наказание или окончательное увольнение. В случае, если решение об отказе в выдаче допуска в результате обжалования будет признано необоснованным, Барташевич, получив такое заключение, сможет вернуться к своим обязанностям. В свою очередь, если допуск не будет выдан, он будет обязан покинуть свой пост, поскольку больше не будет соответствовать требованиям закона.
Отстранение от исполнения обязанностей в таком случае является инструментом, направленным на обеспечение непрерывности и правомочности работы самоуправления, на предотвращение ситуации, когда должностное лицо формально занимает должность, но фактически не может выполнять все связанные с ней функции, а также на защиту интересов общества и государственной безопасности до принятия окончательного решения о выдаче допуска.
В распоряжении министра также приводятся предоставленные мэром Резекне разъяснения. Барташевич считает, что он как председатель городской думы не нарушил внешние нормативные акты. Барташевич также подтвердил, что обжалует решение Службы государственной безопасности об отказе в допуске у генерального прокурора, а при необходимости обжалует решение прокурора в Административном окружном суде.
Об отказе Барташевичу в допуске к гостайне стало известно 2 февраля. Закон предусматривает, что он может обжаловать отказ у генерального прокурора в течение 14 дней после получения решения. Барташевич должен обжаловать решение на этой неделе. В свою очередь, решение генерального прокурора может быть обжаловано в Административном окружном суде в течение такого же срока.
Барташевич в поданном разъяснении указал, что при принятии решения об отстранении министр должен доказать его соразмерность. По его мнению, ни закон о самоуправлениях, ни другие законы не предусматривают, что председатель городской думы не может исполнять обязанности, не получив специальное разрешение на работу с государственной тайной.
"Недопустимо "корректировать" волю избирателей, используя отказ в допуске как политическое оружие, не предоставляя его "из-за нелояльности", "политической ненадежности" и, как следствие, препятствуя представителю партии, получившей большинство на прямых выборах, возглавлять городскую думу", - заявил Барташевич.
Он считает, что должность председателя городской думы не связана с использованием или защитой гостайны. "Если министр считает, что самоуправления должны принимать решения, касающиеся использования или защиты гостайны, то допуск к гостайне должен быть предусмотрен для всех депутатов", - отметил Барташевич.
Барташевич напомнил, что занимал пост мэра с 2009 по 2023 год и продолжал это делать после выборов 2025 года, и за это время ему ни разу не приходилось сталкиваться с выполнением задач, требующих специального разрешения для работы с гостайной.
Барташевич также указал, что окончательное решение в административном процессе еще не принято, поэтому преждевременно утверждать, что в выдаче такого разрешения ему отказано. Изучив разъяснения Барташевича, министр пришел к выводу, что председатель думы не принял решения об отставке.
Министр также пояснил, что, согласно закону, оспаривание и обжалование решения об отказе в допуске не приостанавливает действие этого решения. Таким образом, законодатель четко определил, что интересы национальной безопасности являются приоритетными и в ходе административного процесса, до принятия окончательного решения.
Чударс отмечает, что в ситуации, когда председатель думы не имеет действующего допуска к гостайне, но в ходе исполнения своих обязанностей может объективно возникнуть необходимость в действиях, требующих такого допуска, существует риск, что он не сможет в полной мере выполнять свои обязанности, особенно в ситуациях национальной угрозы, кризиса или гражданской обороны. С самим Барташевичем агентству LETA связаться пока не удалось.
13 февраля состоится заседание Резекненской думы. В повестку дня включено 23 вопроса, но ни один из них не связан с должностью мэра.
Как сообщалось, на прошлой неделе министр потребовал от мэра Резекне подать в отставку, поскольку тот не получил допуск к гостайне, но Барташевич продолжал руководить думой. Не согласившись уйти в отставку, Барташевич в течение пяти рабочих дней должен был подать министру письменные разъяснения.
На состоявшемся в прошлый четверг заседании Резекненской думы Барташевич не объяснил депутатам, почему не подал в отставку. Он отказался от объяснений, сославшись на то, что вопрос не относится к повестке дня заседания.
В социальных сетях Барташевич заявил: "Я никуда не ухожу".
Как сообщалось, Барташевич обвиняется по уголовному делу о разглашении информации ограниченного доступа и в том, что в течение 16 лет умышленно не указывал в своих декларациях государственного должностного лица сведения о приобретенном за границей имуществе и других доходах в крупном размере. Видземский районный суд в Гулбене планирует продолжить рассмотрение дела Барташевича 24 марта.