Ездили куда не следует: спецслужбы раскрыли факторы риска при допуске мэров к гостайне

Служба государственной безопасности (VDD) усилила внимание к мэрам и их заместителям, претендующим на доступ к гостайне: в числе факторов риска — поездки в Россию и Беларусь, связи с этими странами и распространение кремлевской пропаганды, говорится в годовом отчете VDD за 2025 год.

В десятках случаев VDD пришлось продлевать сроки проверки из-за очень большого объема проверяемой информации и необходимости получения дополнительной информации.

К наиболее частым факторам риска, выявленным службой, относятся, например, поездки в Россию или Беларусь, наличие родственников или иных контактов в России или Беларуси, участие в прежних проектах приграничного сотрудничества самоуправления с Россией или Беларусью, распространение сообщений, основанных на кремлевской пропаганде, а также возбуждение уголовного дела в отношении должностного лица.

В отчете не говорится, послужил ли какой-либо из этих факторов риска основанием для отказа в допуске. В то же время СГБ подтверждает, что в прошлом году председателю самоуправления было отказано в допуске к гостайне на основании положения закона о государственной тайне о том, что человек ранее был осужден за совершение умышленного преступления. Этим человеком является теперь уже бывший мэр Юрмалы Гатис Трукснис, который подал в отставку после отрицательного решения VDD. По данным архива агентства LETA, несколько лет назад Трукснис был оштрафован в рамках так называемого "дела о командировке".

Ранее на этой неделе сообщалось, что из руководителей самоуправлений, подавших заявления на получение допуска к государственной тайне, отказ получили только председатель Резекненской думы Александр Барташевич и Трукснис.

VDD также отказала в выдаче специального разрешения одному заместителю председателя самоуправления. Учреждение продолжает анализировать еще пять заместителей председателей муниципалитетов.

В этом и прошлом году VDD выдала специальные разрешения на допуск к государственной тайне 40 председателям и 71 заместителю председателей самоуправлений. В 94 случаях специальное разрешение было выдано на полный пятилетний срок, а 17 чиновников - восемь председателей и девять заместителей - получили спецразрешения на более короткий срок.

Министр умного управления и регионального развития Раймонд Чударс потребовал у Барташевича уйти в отставку в связи с отказом в допуске к гостайне. Публичных заявлений о ситуации Барташевич пока не делал. Чударс ждет объяснений от Барташевича к началу следующей недели, обещая принять необходимые решения "немедленно после истечения срока предоставления объяснений".

