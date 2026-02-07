Ездили куда не следует: спецслужбы раскрыли факторы риска при допуске мэров к гостайне

В отчете не говорится, послужил ли какой-либо из этих факторов риска основанием для отказа в допуске. В то же время СГБ подтверждает, что в прошлом году председателю самоуправления было отказано в допуске к гостайне на основании положения закона о государственной тайне о том, что человек ранее был осужден за совершение умышленного преступления. Этим человеком является теперь уже бывший мэр Юрмалы Гатис Трукснис, который подал в отставку после отрицательного решения VDD. По данным архива агентства LETA, несколько лет назад Трукснис был оштрафован в рамках так называемого "дела о командировке".