Иллюстративное фото.
В Латвии
3 марта 2026 г., 18:04
В среду ожидается солнечная погода
В среду в Латвии ожидается солнечная погода, прогнозируют синоптики.
Начиная с запада ночью небо начнет проясняться. Местами в Видземе и Латгале возможен кратковременный дождь, а температура воздуха составит +2...-3 градуса.
День будет преимущественно солнечным, без осадков. Скорость западного, северо-западного ветра в порывах местами составит 8-13 метров в секунду. Температура воздуха повысится до +3...+8 градусов.
В Риге в среду будет солнечно. Температура воздуха ночью опустится чуть ниже нуля градусов, а во второй половине дня воздух прогреется до +7 градусов.
В ночные и утренние часы на дорогах местами может образоваться обледенение.