В среду ожидается солнечная погода

В среду в Латвии ожидается солнечная погода, прогнозируют синоптики.

Начиная с запада ночью небо начнет проясняться. Местами в Видземе и Латгале возможен кратковременный дождь, а температура воздуха составит +2...-3 градуса.

День будет преимущественно солнечным, без осадков. Скорость западного, северо-западного ветра в порывах местами составит 8-13 метров в секунду. Температура воздуха повысится до +3...+8 градусов.

В Риге в среду будет солнечно. Температура воздуха ночью опустится чуть ниже нуля градусов, а во второй половине дня воздух прогреется до +7 градусов.

В ночные и утренние часы на дорогах местами может образоваться обледенение.

