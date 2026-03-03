Латвия скоро примет на себя удар стихии. Жителями рассказали, как спасти свои дома и квартиры

Собранные страховщиками данные свидетельствуют, что количество страховых случаев, связанных с климатическими явлениями, имеет тенденцию к росту. Ущерб чаще всего связан с наводнениями и паводковыми водами, сильными осадками и штормами, резкими колебаниями температуры. В годы с экстремальными погодными условиями число страховых случаев возрастает в несколько раз. Например, 2021 год был сравнительно спокойным, и выплаты за ущерб от природных катастроф составили менее 4 миллионов евро, тогда как только за шторм 7 августа 2023 года было выплачено почти 17 миллионов евро, а за шторм в конце июля 2024 года — 25 миллионов евро. Страдают как жилые дома, так и автомобили и посевы. Это означает, что и жителям, и предприятиям необходимо адаптироваться к новой реальности.