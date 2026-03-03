Латвия скоро примет на себя удар стихии. Жителями рассказали, как спасти свои дома и квартиры
Как сообщает Латвийская ассоциация страховщиков, обильный снежный покров, его стремительное таяние и лед на реках в этом году существенно увеличивают риск весенних паводков. В таких условиях возможны подтопления территорий в местах, где реки выходят из берегов, накапливаются дождевые и талые воды или нарушается работа мелиоративных систем.
Собранные страховщиками данные свидетельствуют, что количество страховых случаев, связанных с климатическими явлениями, имеет тенденцию к росту. Ущерб чаще всего связан с наводнениями и паводковыми водами, сильными осадками и штормами, резкими колебаниями температуры. В годы с экстремальными погодными условиями число страховых случаев возрастает в несколько раз. Например, 2021 год был сравнительно спокойным, и выплаты за ущерб от природных катастроф составили менее 4 миллионов евро, тогда как только за шторм 7 августа 2023 года было выплачено почти 17 миллионов евро, а за шторм в конце июля 2024 года — 25 миллионов евро. Страдают как жилые дома, так и автомобили и посевы. Это означает, что и жителям, и предприятиям необходимо адаптироваться к новой реальности.
Что можно сделать?
Латвийская ассоциация страховщиков отмечает: чтобы снизить возможный ущерб от наводнений, важны как благоустройство прилегающей территории, так и проверка безопасности имущества.
Благоустройство территории и инфраструктуры
- Очистить водопропускные трубы, ливневые стоки и канавы, чтобы вода могла свободно уходить.
- Проверить бобровые плотины, особенно в сельских и фермерских хозяйствах, так как они могут резко повысить уровень воды.
- Проверить механизмы шлюзов и ворот, убедившись, что они функционируют.
- Укрепить настилы и небольшие мостики или при необходимости временно демонтировать их.
- Укрепить дамбы и насыпи в местах, где ранее наблюдался размыв.
Безопасность строений и имущества
- Укрепить легкие конструкции — сараи, теплицы, уличные туалеты.
- Поднять имущество и технику выше, особенно в подвалах и на первых этажах.
- Подготовить мешки с песком для защиты дверей, окон и подвалов.
