Барташевич оспорит отказ в допуске к гостайне: действия СГБ нарушают презумпцию невиновности

Кроме того, СГБ вменила ему в вину то, что он высказывал свое мнение о сносе советских памятников, несмотря на то что требования закона были выполнены и памятники были снесены. "Был один эпизод, когда я высказал свое мнение, что снос памятников является чистым вандализмом. От этого мнения я не могу отказаться и не отказываюсь", - сказал Барташевич.