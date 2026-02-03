Названы все руководители самоуправлений, не получившие допуска к гостайне
Среди руководителей самоуправлений, которым требовался допуск к гостайне, отказ получили лишь двое — мэр Резекне Александр Барташевич и бывший мэр Юрмалы Гатис Трукснис. Спецслужбы продолжают оценку ряда заместителей председателей дум.
Из руководителей самоуправлений, которым требовался допуск к государственной тайне, отказ получили только председатель Резекненской думы Александр Барташевич ("Вместе для Латвии"/ЛПМ) и ушедший с поста мэра Юрмалы Гатис Трукснис (ЛЗП), сообщили в Службе государственной безопасности (СГБ). При этом СГБ отказала в выдаче специального разрешения и заместителю председателя одного из самоуправлений.
Еще продолжается оценка соответствия работе с гостайной заместителей председателей пяти самоуправлений.
В текущем и прошлом году СГБ выдала специальные разрешения на доступ к гостайне 40 председателям дум и 71 заместителю председателя. В 94 случаях специальное разрешение выдано на полный срок - пять лет. В свою очередь, 17 лицам - восьми председателям и девяти заместителям председателей - специальные разрешения выданы на сокращенный срок.
Более подробных комментариев о причинах отказа и конкретных должностных лицах служба не дает.
Как сообщалось, в связи с отказом в выдаче допуска к государственной тайне Барташевичу министр умного управления и регионального развития Раймонд Чударс потребовал его отставки. Сам Барташевич пока не дал публичных комментариев по этому поводу.
В свою очередь, прежний мэр Огре Эгил Хелманис (Нацобъединение), который длительное время не мог оформить документы на получение допуска, объявил об отставке во вторник. Вместо него на пост мэра избран прежний заместитель председателя Андрис Крауя (Нацобъединение), которому выдано разрешение на доступ к гостайне.