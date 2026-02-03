Названы все руководители самоуправлений, не получившие допуска к гостайне

В текущем и прошлом году СГБ выдала специальные разрешения на доступ к гостайне 40 председателям дум и 71 заместителю председателя. В 94 случаях специальное разрешение выдано на полный срок - пять лет. В свою очередь, 17 лицам - восьми председателям и девяти заместителям председателей - специальные разрешения выданы на сокращенный срок.