Мэр Юрмалы Гатис Трукснис подал в отставку после отказа в допуске к гостайне
Мэр Юрмалы Гатис Трукснис не получил допуск к государственной тайне, сообщил политик в четверг на заседании думы.
На заседании он объяснил, что получил от Службы государственной безопаности (VDD) уведомление о решении, «в соответствии с которым мне запрещён доступ к объектам, содержащим государственную тайну, и не выдан специальный допуск, дающий право работать с секретной информацией».
«Я считаю это решение незаконным и противоречащим Конституции. Я обжалую его в установленном законом порядке и буду бороться до конца — за справедливость, за Юрмалу и за её жителей, за правовое государство», — зачитал политик своё заявление думе и вице-мэру Янису Лединьшу.
Трукснис подчеркнул, что подаёт в отставку, чтобы избежать любых сомнений в объективности принимаемых решений в думе, однако отметил, что это не означает согласия с решением VDD.
Мэр Юрмалы вернулся к исполнению обязанностей после муниципальных выборов 2025 года, получив поддержку девяти из пятнадцати депутатов. Его поддержали партии «Латвия на первом месте», Латвийская зеленая партия, «Согласие», а также представитель Союза зеленых и крестьян Мартиньш Стулпиньш.
Трукснис стал первым муниципальным политиком, публично заявившим о решении VDD в отношении специального допуска.
Служба государственной безопасности проводит проверки председателей самоуправлений и их заместителей в установленные законом сроки, в соответствии с законом «О государственной тайне». В ходе проверки VDD всесторонне оценивает надёжность лица и его способность сохранять государственные секреты, собирая и анализируя широкий объём информации.
В законе перечислены семь оснований, по которым человеку может быть отказано в доступе к государственной тайне. В частности, допуск не выдается, если лицо ограничено в дееспособности в установленном законом порядке; если оно служило или сотрудничало с КГБ СССР или с службами безопасности государств, не входящих в НАТО или ЕС.
Доступ также запрещается лицам, в отношении которых выявлены факты, вызывающие сомнение в их надёжности или способности сохранять государственную тайну, а также лицам с психическими или поведенческими расстройствами, включая те, что вызваны злоупотреблением алкоголем или наркотиками.
После муниципальных выборов 2025 года в Латвии насчитывается 42 самоуправления — 35 краёв и 7 государственных городов.