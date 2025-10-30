Мэр Юрмалы Гатис Трукснис подал в отставку после отказа в допуске к гостайне

В законе перечислены семь оснований, по которым человеку может быть отказано в доступе к государственной тайне. В частности, допуск не выдается, если лицо ограничено в дееспособности в установленном законом порядке; если оно служило или сотрудничало с КГБ СССР или с службами безопасности государств, не входящих в НАТО или ЕС.