Лечение ценой в 2000 евро: почему в Латвии растет спрос на страховку животных
Рост стоимости ветеринарных услуг делает решение о лечении питомца финансово сложным примерно для 20-30% владельцев, отметил владелец Dr. Beinerta veterinārā klīnika и ветеринар Янис Бейнертс. По данным страховой компании BALTA, за год домашних животных застраховали более чем на пятую часть больше, чем годом ранее.
Как отмечают и BALTA, и представители ветеринарных клиник, на фоне подорожания лечения все больше владельцев выбирают страховку. Специалисты указывают, что в последние годы растет число сложных обследований животных, а вместе с этим увеличиваются и расходы на лечение.
По словам Бейнертса, чаще всего в клинику попадают животные после травм, с нарушениями обмена веществ, после проглатывания посторонних предметов или после драк с другими животными. Он предупреждает: в серьезных случаях визит к ветеринару может стоить 500–1000 евро, а самые дорогие эпизоды лечения достигают 2000 евро. При этом, по его наблюдениям, для 20–30% людей такие расходы становятся финансово тяжелыми.
Общее число застрахованных домашних животных за год выросло на 21%, рассказал руководитель управления группы продуктов для частных лиц BALTA Арманд Лагонс. По его словам, страхование питомцев становится все более популярным, и в январе интерес сохранялся на высоком уровне.
Заявления на компенсации показывают, что чаще всего ветеринар требовался из-за расстройств пищеварения. Лагонс пояснил, что такие проблемы нередко становятся первым сигналом о неполадках со здоровьем. Также регулярно поступают заявки по заболеваниям легких, воспалениям глаз и ушей, различным травмам, вывихам и случаям проглатывания инородных предметов — например, детских игрушек. При этом, несмотря на сильные морозы в январе, заметного роста случаев обморожения лап у животных не наблюдалось.
Отмечается и разница между видами животных: по сравнению с кошками страховые случаи по собакам заявляют примерно на 30% чаще — в основном из-за более высокого травматизма. Чаще всего выплачиваемая сумма по одному случаю составляет 130–150 евро, однако растет и число заявлений, где расходы на лечение превысили 1000 евро. Такие ситуации обычно связаны с разрывами связок и критическими заболеваниями.