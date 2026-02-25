Лечение ценой в 2000 евро: почему в Латвии растет спрос на страховку животных

По словам Бейнертса, чаще всего в клинику попадают животные после травм, с нарушениями обмена веществ, после проглатывания посторонних предметов или после драк с другими животными. Он предупреждает: в серьезных случаях визит к ветеринару может стоить 500–1000 евро, а самые дорогие эпизоды лечения достигают 2000 евро. При этом, по его наблюдениям, для 20–30% людей такие расходы становятся финансово тяжелыми.