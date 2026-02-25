В Юрмальской больнице во время родов умерла женщина, ребенка удалось спасти
В Юрмальской больнице во время родов умерла женщина, ребенка удалось спасти

В Юрмальской больнице во время родов умерла женщина, порталу Jauns.lv подтвердил член правления больницы и хирург Эгонс Лиепиньш.

На прошлой неделе в Юрмальской больнице во время родов скончалась 43-летняя женщина, однако ребенка удалось спасти. Более подробные комментарии о произошедшем пока не предоставляются.

По данным Министерства здравоохранения, в 2023 году во время родов скончались четыре матери, в 2022 году — пять. Шесть матерей умерли в 2021 году, в 2020 году — четыре, а в 2019 году — семь.

