Иллюстративное фото.
Аварии и происшествия
Сегодня 13:08
В Юрмальской больнице во время родов умерла женщина, ребенка удалось спасти
В Юрмальской больнице во время родов умерла женщина, порталу Jauns.lv подтвердил член правления больницы и хирург Эгонс Лиепиньш.
На прошлой неделе в Юрмальской больнице во время родов скончалась 43-летняя женщина, однако ребенка удалось спасти. Более подробные комментарии о произошедшем пока не предоставляются.
По данным Министерства здравоохранения, в 2023 году во время родов скончались четыре матери, в 2022 году — пять. Шесть матерей умерли в 2021 году, в 2020 году — четыре, а в 2019 году — семь.