Государство распродает имущество: жителям предлагают купить BMW X3, серьги Tiffany, нож для писем Faberge и многое другое
В Латвии стартовали первые аукционы государственного имущества под управлением Valsts nekustamie īpašumi. Жителям предлагают автомобили, ювелирные изделия и редкие коллекционные предметы — участвовать может любой желающий.
В Латвии начались первые аукционы по продаже государственного имущества, организованные Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ). Компания переняла эту функцию у Службы госдоходов и уже выставила на продажу первые лоты. Завершение первых аукционов запланировано на 27 февраля, сообщил член правления VNĪ Андрис Варна.
На первых торгах можно приобрести автомобили BMW X3 и Ford Focus, а также ряд ценных и необычных предметов. Среди них — нож для писем Faberge, серебряный орден Союза офицеров Чехословакии и различные ювелирные изделия: зажим для галстука, комплект украшений, браслет Mozi и серьги Tiffany.
Все выставленные объекты доступны для просмотра на сайте vni.lv в разделе аукционов. Чтобы принять участие, необходимо выбрать категорию «Движимое имущество» в разделе объявлений «Продается». Новые аукционы по реализации государственного имущества будут проводиться регулярно, и участвовать в них может любой заинтересованный житель.
Таким образом, для жителей Латвии открывается новая и вполне доступная возможность приобрести ценные вещи, автомобили или редкие предметы с прозрачной процедурой торгов — напрямую у государства.
По словам Андриса Варны, одной из главных целей передачи функции от налоговой службы к VNĪ является ускорение и повышение эффективности процессов. В компании отмечают, что за короткое время удалось не только принять на себя новую обязанность, но и начать практическую реализацию имущества.
VNĪ планирует выполнять новую функцию без привлечения дополнительных средств из государственного бюджета — расходы будут покрываться за счет продажи имущества. До 1 июля 2026 года VNĪ совместно с VID и другими ответственными учреждениями должны оценить возможности дальнейшей оптимизации процесса. Полный переход функций намечен на 1 января 2027 года. Изменения официально вступили в силу 1 января текущего года.