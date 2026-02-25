В акции "Ангелы над Латвией" собрали 852 193 евро: помощь получат 416 детей

Собранные в ходе акции средства позволят обеспечить лечение и услуги реабилитации для 416 детей по всей Латвии. 234 детям с расстройствами аутистического спектра в течение года будут предоставлены занятия по ABA-терапии и с логопедом, 27 детей с нарушениями двигательных функций получат помощь для приобретения технических вспомогательных средств и ортопедической обуви, 92 детям будет оказана поддержка в чрезвычайных ситуациях, например, для покрытия расходов на медикаменты, авиаперелеты и анализы, а 63 ребенка получат необходимую поддержку для приобретения медикаментов.