Представьте - несколько Золитудских трагедий случатся одновременно: глава скорой помощи о возможном "часе Х"

24 февраля исполнилось четыре года с начала войны в Украине. Все это время ежедневно гибнут и получают ранения люди, а их жизни напрямую зависят от скорости и профессионализма медиков. На фоне продолжающегося вторжения России многие страны усилили подготовку к так называемому «часу Х» — сценарию масштабной чрезвычайной ситуации. Такие тренировки проходят и в Латвии.