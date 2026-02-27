Представьте - несколько Золитудских трагедий случатся одновременно: глава скорой помощи о возможном "часе Х"
Четыре года войны в Украине заставили страны региона всерьез задуматься о готовности к чрезвычайным ситуациям. В Латвии признают: при сценарии военных действий нагрузка на медиков может многократно превысить все прежние кризисы мирного времени.
24 февраля исполнилось четыре года с начала войны в Украине. Все это время ежедневно гибнут и получают ранения люди, а их жизни напрямую зависят от скорости и профессионализма медиков. На фоне продолжающегося вторжения России многие страны усилили подготовку к так называемому «часу Х» — сценарию масштабной чрезвычайной ситуации. Такие тренировки проходят и в Латвии.
О готовности страны к потенциальным массовым угрозам в эфире передачи «Dr. Apinis» на TV24 рассказала директор Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле.
По ее словам, обществу важно трезво оценивать возможные масштабы вызовов. В качестве сравнения она привела печально известную трагедию в торговом центре Maxima в Золитуде, которая до сих пор считается одним из самых тяжелых испытаний в новейшей истории Латвии. Тогда в результате обрушения крыши были десятки погибших и пострадавших, а для служб спасения и медиков это стало беспрецедентной нагрузкой.
Однако при военном сценарии, подчеркнула Ципуле, страна может столкнуться не с одной такой трагедией, а с несколькими подобными событиями одновременно — в разных регионах. Это означает большое количество пострадавших в короткий промежуток времени, необходимость одновременной работы на нескольких местах происшествий и колоссальную нагрузку на больницы.
Речь идет не только о работе бригад скорой помощи на месте, но и о готовности стационаров оперативно принимать и лечить большое число тяжелораненых. По оценке главы службы, к этим вопросам нужно относиться гораздо серьезнее, чем прежде, усиливая подготовку, координацию и ресурсы.