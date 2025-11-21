Президент Эдгар Ринкевич почтил память жертв Золитудской трагедии
Сегодня, 21 ноября, президент страны Эдгар Ринкевич посетил место Золитудской трагедии и возложил цветы в память о погибших.
21 ноября 2013 года в Золитуде при обрушении потолка в торговом центре Maxima погибли 54 человека, а несколько десятков получили тяжёлые ранения. Строительные эксперты установили, что трагедия произошла из-за неправильно рассчитанных нагрузок на конструкции крыши, в результате чего она рухнула.
Первые две судебные инстанции признали виновным только строительного инженера Ивара Сергетса. Суд первой инстанции приговорил инженера Сергетса к шести годам лишения свободы, а апелляционная инстанция увеличила срок ещё на шесть месяцев. Также было решено взыскать с него 5,5 миллиона евро в качестве компенсации морального вреда, а также назначить пятилетний запрет на работу по профессии. Верховный суд отменил приговор Рижского окружного суда в части осуждения Сергета, указав, что некоторые обстоятельства из обвинения были исключены без основания.
Планируется, что 26 ноября Рижский окружной суд продолжит рассмотрение уголовного дела о Золитудской трагедии.
В Рижской думе сообщают, что центр мемориального места будет располагаться там, где находился обрушившийся участок крыши торгового центра. Он создаётся на Холме тишины, который образован насаждениями вишнёвых деревьев, а в центре будет размещено неглубокое круглое водное зеркало, в котором будут отражаться небеса. В отделке водного зеркала используется полированная нержавеющая сталь, что позволит сохранять отражающие свойства и зимой.
В пространстве Сада памяти будут размещены 54 полированные нержавеющие сферические зеркальные поверхности разного размера. Вся территория сада будет оформлена периметральными зелёными насаждениями. Сад окружит прилегающий линейный парк, который органично свяжет мемориальное место с окружающей городской средой и создаст гармоничный переход между тишиной и повседневным ритмом.
Начальное финансирование проекта составляло почти два миллиона евро, а в сентябре этого года дополнительно было выделено 11 131 евро, что связано с изменениями объёма строительных работ, в частности — с дополнительными работами по созданию морозостойкого слоя над демонтированной автостоянкой. Финансирование выделено из бюджетной программы Рижского самоуправления «Реализация инвестиционных программ».
Работы планируется завершить в мае 2026 года.