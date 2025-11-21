Президент Эдгар Ринкевич почтил память жертв Золитудской трагедии

Первые две судебные инстанции признали виновным только строительного инженера Ивара Сергетса. Суд первой инстанции приговорил инженера Сергетса к шести годам лишения свободы, а апелляционная инстанция увеличила срок ещё на шесть месяцев. Также было решено взыскать с него 5,5 миллиона евро в качестве компенсации морального вреда, а также назначить пятилетний запрет на работу по профессии. Верховный суд отменил приговор Рижского окружного суда в части осуждения Сергета, указав, что некоторые обстоятельства из обвинения были исключены без основания.