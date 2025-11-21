Работы по созданию мемориала на месте Золитудской трагедии
Завершение строительства мемориала, начавшееся летом, станет долгожданным шагом в увековечении памяти жертв трагедии.
В Риге за 2 млн создают Сад памяти трагедии в Золитуде: когда работы будут завершены?
В память о трагедии в Золитуде, произошедшей 21 ноября 2013 года, Рижское самоуправление создаёт Сад памяти, уважая видение и пожелания, выраженные объединением Zolitūde 21.11. и жителями.
В марте этого года завершился повторно объявленный конкурс «Строительные работы по объекту "Создание места памяти трагедии в Золитуде по адресу ул. Приедайнес 20, Рига"». По итогам конкурса был выбран подрядчик, и в июне 2025 года начались работы по созданию места памяти трагедии в Золитуде.
Идея создания места памяти трагедии в Золитуде была выбрана в результате конкурса проектов, организованного в 2022 году, где лучшим был признан совместный проект ALPS ainavu darbnīca, дизайн-бюро H2E и консультационного агентства Copywriter/Levelup.
Место памяти создаётся на участке площадью 0,8 га. Основой идеи является создание пространства, в котором пострадавшие и родные погибших смогут без помех проводить моменты памяти и находиться в тишине.
Центр места памяти будет находиться в точке, где располагался участок обрушения крыши супермаркета. Он будет создан на Холме тишины, сформированном из посадок вишнёвых деревьев, а в центре будет размещено неглубокое круглое водное зеркало, в котором будут отражаться небеса. В отделке водного зеркала используется полированная нержавеющая сталь, обеспечивающая сохранение отражающих свойств и зимой.
В пространстве Сада памяти свободно будут размещены 54 сферические зеркальные формы разного размера из полированной нержавеющей стали. Вся территория сада будет оформлена периметральными насаждениями. Сад будет окружать прилегающий линейный парк, который органично соединит место памяти с окружающей городской средой и создаст гармоничный переход между тишиной и ритмом повседневной жизни. Освещение в саду будет с мягкой, легко различимой игрой светотени, также будет установлено функциональное освещение территории.
В строительстве дорожек парка и площадки сада используются бетон, нержавеющая сталь и гранит — долговечные и простые в уходе материалы для всех сезонов.
В настоящее время на объекте проводятся работы по устройству покрытий, строительству насыпи холма, озеленению, монтажу элементов благоустройства и установке системы видеонаблюдения.
До конца года планируется завершить строительство функционального паркового освещения (фонари), дальнейший ход и завершение работ зависит от погодных условий.
Изначальное финансирование проекта составляло почти два миллиона евро, а в сентябре этого года дополнительно было выделено 11 131 евро, что связано с изменениями объёма работ, конкретно — дополнительными работами по устройству морозостойкого слоя над демонтированной парковкой. Финансирование выделено из бюджетной программы «Реализация инвестиционной программы».
Завершение работ планируется в мае 2026 года.