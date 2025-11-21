В Риге за 2 млн создают Сад памяти трагедии в Золитуде: когда работы будут завершены?

В пространстве Сада памяти свободно будут размещены 54 сферические зеркальные формы разного размера из полированной нержавеющей стали. Вся территория сада будет оформлена периметральными насаждениями. Сад будет окружать прилегающий линейный парк, который органично соединит место памяти с окружающей городской средой и создаст гармоничный переход между тишиной и ритмом повседневной жизни. Освещение в саду будет с мягкой, легко различимой игрой светотени, также будет установлено функциональное освещение территории.