Следователь VID, возможно, незаконно завладела часами Rolex стоимостью 7000 евро и легализовала их
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) передало в прокуратуру по расследованию уголовных преступлений на государственной службе уголовное дело о возможном присвоении следователем Службы государственных доходов (СГД, VID) имущества из трех уголовных производств на сумму в несколько тысяч евро, которое затем было легализовано совместно с физическим лицом.
Собранные KNAB доказательства указывают на то, что физическое лицо, возможно, склонило следователя к незаконному присвоению наручных часов Rolex из уголовного производства. Из двух других дел следователь, предположительно, присвоила денежные средства на сумму нескольких сотен евро.
Следствие установило, что должностное лицо злоупотребляло своим служебным положением из корыстных побуждений и неправомерно распоряжалось имуществом, добытым в ходе расследования трех уголовных процессов.
Незаконно присвоенные часы должностное лицо заложило в ломбард, получив за них 7000 евро наличными. Эти средства вместе с физическим лицом были легализованы через расчетный счет третьего лица, а часть перечислена на счет должностного лица в иностранном банке. По данным KNAB, полученные деньги тратились на личные нужды, включая повседневные расходы и погашение долгов.
По итогам досудебного расследования KNAB предложило прокуратуре возбудить уголовное дело в отношении государственного должностного лица за злоупотребление служебным положением из корыстных побуждений, незаконные действия с материалами уголовного производства и легализацию средств, полученных преступным путем группой лиц по предварительному сговору.
Физическому лицу KNAB инкриминирует подстрекательство к совершению указанных преступлений. KNAB раскрыло эти преступления в сотрудничестве с СГД.
Генеральный директор СГД Байба Шмите-Роке заявила, что после инцидента следователь была освобождена от должности. Шмите-Роке также напомнила, что с 1 января этого года в СГД больше не работает ни один следователь: в ходе реорганизации все они продолжили работу в Налогово-таможенной полиции - учреждении прямого управления в подчинении министра внутренних дел.
KNAB добавило, что с прошлого года, когда оно переняло следственные функции управления внутренней безопасности СГД, в учреждения прокуратуры было передано семь уголовных дел, связанных с должностными лицами СГД.
По данным БПБК, большинство этих дел было связано с предложениями взяток иностранными гражданами должностным лицам СГД.