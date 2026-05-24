Врач предупреждает: Латвия последняя в ЕС по доступности лекарств от редких болезней

Скриде подчеркивает, что по доступности медикаментов для лечения редких заболеваний Латвия сейчас занимает последнее место в Европейском союзе. Пациенты, чья необходимая терапия не включена в государственный механизм компенсации, либо пытаются добиться компенсации в индивидуальном порядке, либо значительную часть нужного финансирования находят через благотворительные организации, где деньги жертвует общество. По словам Скриде, с экономической точки зрения от такой ситуации не выигрывает никто — люди лишь «перекладывают свои деньги из одного кошелька в другой».