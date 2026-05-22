Рейтинг партий в Латвии резко меняется: одна сила обрушилась, другая неожиданно рвется вверх
В новейшем рейтинге политических партий исследовательского центра SKDS на этот раз наиболее заметны изменения не в верхней части рейтинга, а на позициях позади лидера и вокруг важного для прохождения в парламент пятипроцентного барьера. Кроме того, данные продолжают показывать очень плотную конкуренцию между несколькими партиями.
Опрос проводился с 24 апреля по 6 мая - то есть до событий, которые привели к падению правительства Эвики Силини. Респондентам был задан вопрос о том, за какую политическую партию или объединение они бы проголосовали, если бы завтра состоялись выборы в Сейм. Эти рейтинги относятся ко всем имеющим право голоса, включая тех, кто еще не определился или говорит, что не будет участвовать в выборах, пишет Lsm.lv.
Самой крупной группой по-прежнему остаются неопределившиеся: не знают, за кого голосовать, 27,7% опрошенных (в марте этого не знали 26,1% респондентов). Еще 13,2% указывают, что не участвовали бы в выборах. Это означает, что позиции партий до следующих выборов в Сейм все еще могут существенно измениться. В нижней части рейтинга партий находится партия "Платформа 21" с 0,2%. За ней следуют "Движение "За!"" с 0,3%, Новая консервативная партия с 0,7%. У Латвийского русского союза и "Восходящего солнца для Латвии" - по 1%, у "Центра согласия" - 1,5%, а у "Для развития Латвии" - 1,7%. Поддержка партии "За стабильность!" в этом опросе составляет 2,6%. Выше нее - партия "Мы меняем правила" с 3,3%.
Именно у этой политической силы в новейших рейтингах был наибольший рост.
"Я бы сказал, что потенциал получить хороший результат на следующих выборах у них очень, очень высокий - потому что их главные базовые тезисы о том, что происходит в государстве и что и как нужно делать, находят отклик у очень большой части избирателей. Другое дело - нет ни малейших сомнений, что нынешний правительственный кризис и формирование нового правительства в определенном смысле тасуют их карты", - считает директор SKDS Арнис Кактиньш.
Далее в рейтингах следует Национальное объединение с 4,4%. Это наиболее выраженное падение в новейших данных - еще месяц назад Нацобъединение входило в первую тройку рейтинга. Выше пяти процентов находятся как партии нынешнего технического правительства, так и, вероятнее всего, нового формирующегося правительства - Союз зеленых и крестьян с 5,6% и "Новое Единство" с 5,9%. Поддержка "Суверенной власти" осталась неизменной - 6,2%. Рост показали все три партии из верхней части рейтинга. "Объединенный список" по последним данным получил 6,8%, "Прогрессивные" - 7,8%, а выше всех в списке неизменно остается "Латвия на первом месте". На этот раз у нее 9,3%.