В Ригу прибыл лайнер размером с плавучий город: такого здесь еще не было
В пятницу, 22 мая, в Рижский порт впервые прибыл лайнер немецкой круизной компании TUI Cruises — Mein Schiff Relax. Это крупнейший круизный корабль, заявленный в этом сезоне, а также самый большой лайнер, когда-либо обслуженный в Рижском порту.
С учетом внушительных размеров Mein Schiff Relax — 333 метра в длину, 42 метра в ширину и валовая вместимость 160 000 GT — судно пришвартовано у причалов на Кундзиньсале. 19-палубный круизный лайнер доставил в Ригу около 4000 пассажиров и еще 1000 членов экипажа.
Mein Schiff Relax — новейшее судно во флоте TUI Cruises, введенное в эксплуатацию только в 2025 году. Сейчас лайнер считается одним из самых современных круизных судов на европейском рынке: на борту предусмотрена развитая инфраструктура отдыха и развлечений премиум-класса, а также более экологичные технические решения.
Судно прибыло в Рижский порт около 5:30 утра и покинет его примерно в 20:00. Заход и выход лайнера в море можно наблюдать с молов Рижского порта. В течение сезона Mein Schiff Relax посетит Ригу четыре раза.
«В Рижском порту в этом году ожидается не только больше судов, но и более впечатляющие по размеру корабли. Это подтверждает растущий интерес международных круизных компаний к Балтийскому региону и Риге как привлекательному круизному направлению круглый год. Вместе с городом Ригой мы проделали большую работу по привлечению круизных операторов, и сейчас видим, что эти усилия окупаются», — подчеркнул управляющий Рижским свободным портом Ансис Зелтиньш.
В этом году Рижский порт рассчитывает на рекордный круизный сезон: всего заявлен 101 заход круизных судов — на 21% больше, чем в 2025 году. Ожидается, что в общей сложности в Ригу на круизных лайнерах прибудут около 135 тысяч туристов — на 17% больше, чем годом ранее.
Поскольку Mein Schiff Relax впервые зашел в Ригу, в пятницу в 9:00 на борту прошла торжественная церемония обмена гербами с участием мэра Риги Виестурса Клейнбергса и управляющего Рижским портом Ансиса Зелтиньша. Так символически приветствуют капитана и экипаж судна с первым визитом в латвийскую столицу.