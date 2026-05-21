Латвия действительно является международно признанной державой дронов, но есть нюансы

Инциденты с дронами в Латвии, считает Эгле, очевидно стали удобным инструментом и для политических манипуляций, и для кремлевской дезинформации. Ситуация используется в политических играх и в формировании нарративов незадолго до выборов в Сейм. Это, по ее оценке, уже привело к дестабилизации правительства и отставке министра обороны, которую премьер-министр объяснила в том числе затянутыми решениями по закупке антидроновых технологий. Но, как подчеркивает Эгле, сейчас не время для политических интриг или перекладывания ответственности. Сейчас время для прагматичных и продуманных действий.