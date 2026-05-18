Три знака зодиака, которых ждет новая глава в личной жизни
Период одиночества, сомнений и недосказанности подходит к концу. Уже с 19 мая Венера создаст особенно благоприятную атмосферу для любви, а три знака зодиака почувствуют, что их отношения становятся глубже и теплее.
Во время этого особенно нежного астрологического транзита некоторые знаки зодиака по-новому взглянут на отношения с людьми, которых выбрали для совместной жизни. Это начало чего-то нового — но с теми же людьми, которые уже рядом. Во вторник появляются новые идеи и даются новые обещания. Жизнь многому нас научила, и теперь пришло время применить этот опыт в отношениях, пишет YourTango.
Весы
Благодаря откровенному разговору с любимым человеком вам удастся открыть нечто важное в сердцах друг друга, Весы. Это подарит чувство свободы и надежды на будущее. И у ваших отношений определенно есть будущее.
Венера — ваша управляющая планета, а в знаке Рака она приносит в личную жизнь еще больше тепла и нежности. Вы уже прошли через все испытания, которые были необходимы, чтобы оказаться в этой точке, и теперь наступает период комфорта и гармонии.
Новая романтическая эпоха приносит вам радость и приятное волнение. Все кажется стабильным и надежным. Никто не собирается уходить, никто не чувствует себя ущемленным. Вы оба ощущаете баланс и счастье. Что еще можно желать?
Лев
В день, когда планета любви входит в знак Рака, вы становитесь настолько открытыми и теплыми, что буквально растапливаете сердце любимого человека. Возможно, вы даже не подозревали, что способны на такую нежность, но во вторник именно так и будет.
Именно в этот момент ваши отношения начинают меняться к лучшему. Хотя между вами и раньше все складывалось неплохо, вы не осознавали, что искренний разговор способен открыть дверь к совершенно новому уровню любви.
Теперь вы и ваш партнер по-настоящему узнаете друг друга, а вы сами сможете ярко проявить себя, Лев. Во время этого транзита вам будет казаться, что в мире наконец все идет правильно. Любовь обладает огромной силой.
Козерог
Любовь — не то чувство, которому вы легко доверяете, Козерог, и в этом вы не одиноки. Но правда в том, что вы хотите доверять и готовы полностью открыть себя человеку, которого любите.
Когда Венера входит в знак Рака, вы понимаете: пространство вокруг безопасно, а атмосфера наполнена любовью. Остается лишь позволить себе поверить в то, что именно эта история может стать самой прекрасной любовью в вашей жизни.
Теперь все в порядке. Любовь рядом и готова показать, насколько прекрасной она может быть. Больше не нужно снова и снова прокручивать сомнения в голове. Просто доверьтесь потоку событий и наслаждайтесь этим чувством.